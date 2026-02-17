Oldham napsas Big Airis Gu eest kulla, Itaalia sai ajaloolise medali

Naiste Big Airi lõppvõistluse algus venis enam kui tund aega, sest ilmaolude tõttu olid suured hüpped liialt ohtlikud. Kui võistlus pihta hakkas, näitas esimesel läbimisel parimat trikki austerlanna Lara Wolf, kes sai 93,50 punkti. 90 punkti piiri alistasid ka Oldham (91,75 p), Gu ja Tabanelli (mõlemad 90,00 p).

Teisel hüppel sai parima tulemuse britt Kirsty Muir, kelle saagiks jäi 93,00 punkti. Hiinlanna Mengting Liu kogus 90,00 silma, aga Oldham lisas oma tulemusele vasakule double 1260 mute grab'iga 89,00 punkti ja võttis 180,75 punktiga sisse liidrikoha.

Tabanelli tegi otsustavas voorus suurepärase vasakule double 1620 cindy ja sai päeva parimat tulemust tähistavad 94,25 punkti, aga Gu parandas oma teise triki tulemust ja kerkis napilt itaallannast mööda. Hiinlanna kogus kahe trikiga 179,00 punkti, Tabanelli jäi 0,25 punkti kaugusele. Oldham tegi oma viimasel hüppel soliidse triki, aga kukkus. Sellest polnud aga midagi, sest kanadalanna oli selleks hetkeks juba 180,75 punktiga karjääri esimese olümpiavõidu kindlustanud.

22-aastane Gu teenis oma viienda olümpiamedali ning kerkis sellega ühele pulgale Mikael Kingsburyga. Ükski freestyle-suusataja pole võitnud rohkem medaleid, aga Kingsbury on oma karjääri lõpetanud ja Gud ootab ainuüksi Livignos veel ees rennisõit. Alles novembris oma põlve ristatisideme rebestanud Tabanelli pronks tähistab Itaalia esimest olümpiamedalit freestyle-suusatamises.

Naiste Big Airi lõppvõistluselt jäid kõrvale šveitslannad Anouk Andraska ja Mathilde Gremaud, kes kukkusid treeningul.