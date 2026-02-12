Soome olümpiakomitee saatis purjutanud suusahüppetreeneri olümpialt koju

Soome olümpiakomitee teatas neljapäeval, et on saatnud suusahüppekoondise treeneri Igor Medvedi Milano Cortina olümpiamängudelt koju, sest sloveen rikkus koondise reegleid.

Soome olümpiakoondise mänedžer Janne Hänninen selgitas olümpiakomitee pressiteate vahendusel, et treener saadeti koju, kuna ta rikkus alkoholi tarvitamisega koondisele kehtestatud reegleid. "Me võtame nende reeglite rikkumist väga tõsiselt ja reageerime kiirelt," ütles Hänninen.

Soomlasi juhendab olümpial peatreenerina edasi Lasse Moilanen ning Soome suusaliidu juht Marleena Valtasola lisas, et alaliit arutab Medvediga asja pärast olümpia lõppu.

"Ma eksisin ja mul on väga kahju," ütles 44-aastane Medved. "Tahan vabandada terve Soome tiimi, sportlaste ja fännide ees. Soovin tiimile rahulikke mänge ja edu."

Soome parim individuaalne tulemus Milano Cortina olümpial on seni olnud 14. koht, mille teenis VIlho Palosaari meeste normaalmäel. Võistkondlikul võistlusel saavutasid soomlased kuuenda koha.