X!

Esimese kulla võitis Šveitsi mäesuusataja, ülejäänud medalid korraldajatele

OM2026
{{1770444360000 | amCalendar}}
Franjo von Allmen
Franjo von Allmen Autor/allikas: SCANPIX / AFP
OM2026

Milano Cortina olümpiamängude meeste kiirlaskumise võitis šveitslane Franjo von Allmen (1.51,61), kellele järgnesid itaallased Giovanni Franzoni (+0,20) ja Dominik Paris (+0,50).

Kiirlaskumise arvestuses MK-sarja teisel kohal olev von Allmen hoidis distantsi keskosas neljandat kohta, aga tegi väga tugeva lõpu ja viis nende mängude esimese kuldmedali Šveitsi. Mullu tuli ta samal distsipliinil ka maailmameistriks.

Kui kaks medalit sai ka võõrustajate koondis, siis esimesena jäi pjedestaalilt välja viimaste hooaegade maailma parim mäesuusataja Marco Odermatt (+0,70). Kuue hulka jõudsid ka Alexis Monney (Šveits; +0,75) ja Vincent Kriechmayr (+0,77).

Enne võistlust

Tänavuse hooaja MK-sarjas on peetud kuus kiirlaskumist ja see on üks mitmest distsipliinist, kus seni on olnud kõige edukam šveitslane Marco Odermatt, kel kirjas 510 punkti. Tema lähim jälitaja on kaasmaalane Franjo von Allmen (395).

Seejuures võitiski viimase olümpiaeelse MK-etapi just von Allmen, jättes teiseks itaallase Dominik Parise ja kolmandaks ameeriklase Ryan Cochran-Siegle'i. Odermatt oli kodusel Crans Montana rajal neljas.

Milano Cortina mängude võistlused peetakse tuntud mäesuusakeskuses Bormios, kus meeste kiirlaskumises on peetud ka kolm ametlikku treeningut: esimesel näitas kõige kiiremat minekut Cochran-Siegle, teisel itaallane Mattia Casse ja kolmandal kanadalane James Crawford.

Odermatt oli esimesel treeningul kolmas, aga kahel ülejäänud ei pääsenud isegi kümne parema hulka. Samas põhjalikke järeldusi ei tasu nendest sõitudest teha.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

olümpiauudised

15:11

VAATA OTSE | Eesti kurlingupaari turniir jätkub Norra vastu Uuendatud

15:09

Frida Karlsson alustas olümpiat jõudemonstratsiooniga Uuendatud

14:32

VAATA OTSE | Henry Sildaru olümpia algab pargisõidu kvalifikatsioonis Uuendatud

14:10

FOTOD | Darta Zunte harjutab olümpiarajal

13:48

Esimese kulla võitis Šveitsi mäesuusataja, ülejäänud medalid korraldajatele Uuendatud

12:34

Eestikeelse kommentaariga saab olümpiat vaadata ka ETV+ kanalilt

00:57

VIDEO | Olümpiatule süütamise au jäi Itaalia mäesuusakuulsustele

00:31

FOTOD | Milano Cortina taliolümpia algas uhke avatseremooniaga Uuendatud

sport.err.ee värsked uudised

16:46

Laura Lizette Sander sõitis AÜE velotuuri etapil 15 parema sekka

16:17

TalTech/Nordaid lubas BARRUS/Võrul viigistada, kuid võttis viiendas geimis võidu

15:37

Mihkels pälvis Omaani velotuuri avaetapil seitsmenda koha

15:11

VAATA OTSE | Eesti kurlingupaari turniir jätkub Norra vastu Uuendatud

15:09

Frida Karlsson alustas olümpiat jõudemonstratsiooniga Uuendatud

14:39

Lajal viis Eesti tennisekoondise eduseisu

14:32

VAATA OTSE | Henry Sildaru olümpia algab pargisõidu kvalifikatsioonis Uuendatud

14:10

FOTOD | Darta Zunte harjutab olümpiarajal

13:48

Esimese kulla võitis Šveitsi mäesuusataja, ülejäänud medalid korraldajatele Uuendatud

13:09

Aidu sõudekanal saab oma esimese rahvusvahelise võistluse

12:34

Eestikeelse kommentaariga saab olümpiat vaadata ka ETV+ kanalilt

12:18

Vargad tagastasid norralaste kraami koos vabanduste ja šokolaadidega

11:35

Eesti suusataja võitis veteranide MM-il kaks hõbedat

11:06

Mihkels lõpetas Masqati ühepäevasõidu kolmandas kümnes

10:41

Detroit Pistons pani New York Knicksi edujadale punkti

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo