Esimese kulla võitis Šveitsi mäesuusataja, ülejäänud medalid korraldajatele

Kiirlaskumise arvestuses MK-sarja teisel kohal olev von Allmen hoidis distantsi keskosas neljandat kohta, aga tegi väga tugeva lõpu ja viis nende mängude esimese kuldmedali Šveitsi. Mullu tuli ta samal distsipliinil ka maailmameistriks.

Kui kaks medalit sai ka võõrustajate koondis, siis esimesena jäi pjedestaalilt välja viimaste hooaegade maailma parim mäesuusataja Marco Odermatt (+0,70). Kuue hulka jõudsid ka Alexis Monney (Šveits; +0,75) ja Vincent Kriechmayr (+0,77).

Enne võistlust

Tänavuse hooaja MK-sarjas on peetud kuus kiirlaskumist ja see on üks mitmest distsipliinist, kus seni on olnud kõige edukam šveitslane Marco Odermatt, kel kirjas 510 punkti. Tema lähim jälitaja on kaasmaalane Franjo von Allmen (395).

Seejuures võitiski viimase olümpiaeelse MK-etapi just von Allmen, jättes teiseks itaallase Dominik Parise ja kolmandaks ameeriklase Ryan Cochran-Siegle'i. Odermatt oli kodusel Crans Montana rajal neljas.

Milano Cortina mängude võistlused peetakse tuntud mäesuusakeskuses Bormios, kus meeste kiirlaskumises on peetud ka kolm ametlikku treeningut: esimesel näitas kõige kiiremat minekut Cochran-Siegle, teisel itaallane Mattia Casse ja kolmandal kanadalane James Crawford.

Odermatt oli esimesel treeningul kolmas, aga kahel ülejäänud ei pääsenud isegi kümne parema hulka. Samas põhjalikke järeldusi ei tasu nendest sõitudest teha.