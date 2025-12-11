VAATA | TV 10 Olümpiastarti 55. hooaja avaetapp Võrus

Põlvkonnast põlvkonda erinevate valdkondade noortele üle Eesti olümpiamaitselist motivatsiooni sportimiseks, uute kogemuste ja sõprade leidmiseks pakkuv koolinoorte võistlussari on katkematu hooga jõudnud nii võistlusrajal kui teleekraanil 55. hooajani. Võrus toimunud avaetapil olid võistlushoos noored, kes püüdsid ületada nii oma vanemate kui vanavanemate rekordeid. Saate toimetaja ja režissöör on Anu Säärits.

Võistlejanumbri üks sai kogu hooajaks 13-aastane Adeele Lehismets Kindluse koolist, kes võtnud pikaajaliseks eesmärgiks ületada emale 2005. aastast kuuluv Eesti 100 meetri tõkkejooksu rekord.

"Suvel põgusalt me oleme sellest [rekordist] rääkinud küll, sest ta jooksis enda vanuseklassi Eesti rekordi ja me koos korduvalt vaatasime ka Eesti naistõkkesprintereid, kellel läheb järjest paremaks," selgitas Adeele ema Mirjam Lehismets. "Olen öelnud küll, et tahaks, et mu rekord üle löödaks ja Adeele siis ühekorra hõikas välja, et äkki olen mina see, kes selle rekordi üle lööb."

Saates on ka kaadrid Saksamaal püstitatud tõkkesprindi Eesti rekordist, mis püsinud löömatuna kakskümmend aastat.

Kettaheite olümpiavõitja Gerd Kanteri poeg Kristjan Kanter Emili koolist tegi Võru etapil perekonna parima tulemuse TV 10 sarjas, saavutades kõrgushüppes kolmanda koha. "Isa tahtis, et ma läheks korvpalli, aga mulle ikkagi meeldis kergejõustik rohkem," ütles uue hooaja avaetapil isikliku rekordiga säranud 11-aastane Kristjan Kanter.

Adeele Lehismets ja Johann Poolak Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

Kesk-ja pikamajooksus Eesti meistrivõistluste medaleid võitnud Ahto Tatteri poeg Art Aleksander Tatter Tallinna Reaalkoolist on isa tulemused TV 10 sarjas ületanud ja jätkab hoogsalt tähekeste kogemist. "Mulle meeldib vaadata, kuidas Johannes Erm võistleb. Tal pole nõrkasid alasid sees, et ta teeb kõike väga hästi," ütles nooremate poiste kõrgushüppe võitnud ja sprindis teise koha saanud Art Aleksander, kes pürgib mitmevõistlejaks.

Tõkkesprinteri Kadri Viigipuu-Jooritsa ja mitmevõistleja Mikk Jooritsa tütar Josefine Joorits Kõrveküla põhikoolist võitis Võrus vanema vanuseklassi kuulitõuke. Võrus võistles kahes vanuseklassis 400 noort pea 100 erinevast koolist.

Kümnevõistluses tänavu U-14 vanuseklassi Eesti rekordi püstitanud Marten Kivend Ülenurme gümnaasiumist sai uue hooaja avaetapil kaks teist kohta. Tema isa Toomas Kivend viis treenerina aga Põlva kooli võistkonna suurte koolide konkurentsis avaetapi järel sarja liidriks.

Noori autasustasid ja intervjueerisid olümpiakarastusega sõudjad Johann Poolak ja Uku Siim Timmusk, kel teevad tööd, et olla parimas löögihoos 2028. aasta Los Angelese olümpiamängudel.