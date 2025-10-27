X!

Eesti kurlingunaiskond saavutas MK-etapil kolmanda koha

Eesti naiste kurlingukoondis.
Eesti naiste kurlingukoondis. Autor/allikas: Eesti Curlingu Liit
Eesti naiste kurlingukoondis Kerli Laidsalu juhtimisel saavutas Rootsis Sundbybergis toimunud MK-etapil kolmanda koha.

Veerandfinaalis Norra esinduse seljatanud Eesti kohtus nelja parema seas Taani olümpiakoondisega Madeleine Dupont'i juhtimisel.

Eesti mängis tugeva vastase vastu strateegiliselt, sundides taanlannasid leppima ühe punktiga nendes voorudes, kus neil oli viimase kivi viske eelis. Samaga vastas ka Taani, kes ei lasknud omakorda Eestil oma eeliseid realiseerida.

Otsustavaks osutusid kolmas ja neljas voor, kus Taanil õnnestus esmalt võita kolm punkti ning seejärel röövida Eestilt kolm punkti lisaks. Viimastes voorudes ei õnnestunud Eestil mänguseisu viigistada ning kohtumine lõppes Taani 8:2 paremusega.

Naiskonna kapten Kerli Laidsalu jäi turniiri tulemuse ja naiskonna sooritusega rahule. "Turniir kulges edukalt ning üldpilt oli väga hea. Samas näeme kohti, mida saame enne eesseisvaid suurvõistlusi veel lihvida, et meie sooritus oleks veel tugevam."

Taani kohtus finaalis Türgi esindusega ning võttis puhta 4:0 võidu. Dupont'i naiskond tuli Sundbybergi MK-etapi võitjaks teist aastat järjest. Teise kolmanda koha sai Šveitsi naiskond.

Eesti mängis MK-etapil koosseisus Erika Tuvike, Heili Grossmann, Liisa Turmann ja kapten Kerli Laidsalu.

Eesti naiskonna järgmiseks võistluseks on kodune MK-etapp Tallinn Ladies Challenger, mis algab Tondiraba jäähallis 6. novembril. Seejärel võisteldakse Euroopa meistrivõistlustel Soomes, kus mängitakse B-divisjonis. EM toimub 22.– 29. novembril.

Toimetaja: Henrik Laever

