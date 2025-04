TV 10 sarjas lendasid nii kuulid kui ka raamatusoovitused

Igal alal pääsesid kuus edukamat autasustamisele ja 54. koha omanikud said Eesti Rahvusringhäälingu poolse ergutusauhinna. Koolid, kes olid väljas oma võistkonnaga, said olulisi punkte juurde võistkonna arvestusse, et pääseda juunis sarja finaali. Sisehooajale punkti pannud etapil näidati oskusi hüpetes ja tõugetes.

Nooremate ehk kuni 12-aastaste poiste kuulitõukes käis ringis 62 etapile pääsenud võistlejat ja kvalifikatsiooni kaheksa paremat pääsesid finaali.

Suurele võistlusele omaselt rivistati finalistid enne otsustavaid katseid ülesse ja tutvustati pealtvaatajatele. Muidugi tuli lehvitada ka telepublikule. See on kogemus, mis kulub hiljem marjaks ära olümpiale jõudes.

Poisid tõukavad selles vanuses TV 10 Olümpiastarti sarjas 2018. aastast kahe kilost kuuli. Mõnetigi üllatavalt sooritas kõige pikema kuulikaare 11-aastane Art Aleksander Tatter. Sel hooajal tõkkesprindi võitnud Tallinna Reaalkooli poiss rõhus kiirusele ja tehnikale ning tõukas parimal katsel kuuli 12 meetri ja 96 sentimeetri kaugusele.

Sellega võttis ta alavõidu ja tõusis sarja edetabelis viiendale kohale. Art Aleksander on mitmevõistleja Johannes Ermi fänn ja teda juhendab isa Ahto Tatter. Kaamera ja mikrofoni ees on nad seisnud varemgi. Reporterina astus seekord TV 10 lavale Aivi Parijõgi.

"Kõige rohkem jäin rahule sellega, et mul ikkagi tõuge tuli selline tugev ja mul tuli hüpe. Ma tõukan hüppega ja see hüpe tuli hea pikk ja sai hästi tõukesse minna. Aga need viimased kolm katset finaalis oleks võinud olla paremad ja ma arvan, et siis oleks rohkem ka tulnud," arvas Tatter.

Poissi juhendab tema isa Ahto, kes on ise ka võistlenud TV 10 sarjas. Kes siis kellele pähe teeb? "Poiss on ikka juba edukam, et poiss teeb juba ära ja on mitmekülgsem ka. Mina olin rohkem jooksja, aga tema on hästi mitmekülgne. Väga tubli," kiitis treenerist isa.

Parijõgi uuris noorelt sportlaselt eesti raamatu aasta puhul, mis on tema lemmikraamat? "Ma just sain endale sünnipäevaks LeBron Jamesi elulooraamatu ja ma praegu loen seda ja see on väga huvitav. See ongi minu lemmikraamat," ütles Art Aleksander.

Ja mida isa soovitab? "Tegelikult on väga palju häid spordiraamatuid, aga ma ütleks spordiväliselt, mis mulle on väga meelde jäänud. Mihhail Bulgakovi "Meister ja Margarita" on ajatu, mida tasub jälle aeg-ajalt läbi lugeda."

Ääsmäe põhikooli võistkonnale tõi head punktid Mathias Viet, kes saavutas teise koha 12 meetri ja 37 sentimeetrise tõuke eest. Roela, Simuna ja Võsu koolide ühendtiimi rõõmustas kolmanda kohaga Rasmus Reinaste, kes suutis samuti ületada 12 meetri piiri ning võtta auhinnad meelde jäävate numbritega – ta tõukas kuuli 12 meetrit ja 12 sentimeetrit.

Ange Beni Kouadio (nr 102). Autor/allikas: Kergejõustik/Facebook

Nooremate poiste kuulitõuke neljas Ange Beni Kouadio võttis alavõidu kaugushüppes. Eelvoorust 4.72 edasi pääsenud Ruila Põhikooli õpilane suutis oma tulemust oluliselt parandada ja teha päeva pikima hüppe just finaali viimasel katsel. Nii sooritas ta Tartus 5 meetri ja 6 sentimeetri pikkuse hüppe. Selline vägev kokkuvõtmine ja eneseületamine rõõmustas väga ka 12-aastase võistleja treenerit Kristjan Õuekallast.

"Oli super tulemus! Tal on antud eriline anne viimase katsega ennast kokku võtta. Super hea meel," rõõmustas treener.

Sel hooajal nii siledas kui tõkkesprindis teise koha saanud Ange ütles autasustamise järel, et soovib hooaja jätkudes näidata edasiminekut igal alal. Suvel ootab noori mitmevõistlus. "Tahaks ikka iga ala rekordi ära teha, et näiteks kaugushüppes võiks olla 50 sentimeetrit rohkem."

Teise koha sai Henrik Vahlberg. Tartu Luterliku Peetri kooli õpilane näitas oma parimal katsel koduhallis 4 meetri ja 96 sentimeetri peale kandnud hüpet ja edestas napi kahe sentimeetriga Siim Peltserit Viljandi Paalalinna Koolist, kes sai 4.94 kolmanda koha. Neljas oli kuulitõuke parim Art Aleksander Tatter.