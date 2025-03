MM-pronks Riidebach: see ei ole lihtsalt jääl olemine, peab olema füüsilist jõudu

Šotimaal peetud ratastooli kurlingu segapaaride MM-võistlustelt pronksmedali koju toonud Villau ja Riidebach võeti teisipäeva esimestel hommikutundidel Tallinna lennujaamas vastu ovatsioonide ja õnnitlustega.

Mõlemad tunnistasid, et kaheksa võistluspäeva kujunesid raskeks, aga saavutuse nimel ka eelnevalt tehtud töö tasus vaeva.

"Sellel medalil on väga suur tähendus, sest selle nimel sai ikkagi päris pikalt tööd tehtud," lausus Riidebach ERR-ile. "Et oleks see mentaalne pool paigas. See ei ole nagu lihtsalt ainult jää peal olemine, vaid sul peab olema ka füüsiliselt seda jõudu."

Kuidas see turniir tervikuna oli? "Üsna raju ja ameerika mäed - üles-alla," vastas Villau. "Kord võitsime, kord kaotasime. Aga lõpuks oli ikka medal käes - tehtud!"

Pronksivõiduga kindlustati endale ühtlasi pääs 2026. aasta paraolümpiamängudele Itaaliasse. Abilisena oli segapaaril kaasas Sander Kirotar, treenerina Aleksander Andre. Villau ja Riidebach on segapaaris koos mänginud alles kolm kuud.

"Kuna mina olen see kärsitum pool, aga Ain väga ilusti tasakaalustab mind oma rahulikkusega, siis arvan, et sealt tulevad ka sihukesed targad otsused, kuidas mängida," lausus Riidebach. "Nii et arvan, et toimime koos väga hästi. Ta on väga hea mängupartner, ausalt. Aitäh!"

Villau: "See medal on ka pronksine veel. Et siit on veel paar sammu edasi minna. Ikka rajult edasi."