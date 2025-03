Eesti ratastoolikurlingu mängijad said MM-ilt pronksi ja olümpiakoha

Kolmanda koha mängule jõudnud Villau ja Riidebach said seal jagu Lõuna-Koreast 9:5. Finaalis alistas Jaapani võistkond Šotimaa 11:2.

"Oleme rabatud ja sõnatud! Tulime MM-ile suurte lootustega, aga samas ka mitte kuigi suurte lootustega, kuna osalevad paljud tugevad võistkonnad, kes võinuks medali võita. Oleme ülimalt õnnelikud," kommenteeris Riidebach pronksimängu järel.

Riidebach avaldas lootust, et MM-i pronksmedal juhatab uued jäähalli. "Ma loodan, et see toob rohkem inimesi mängima, kuna hetkel oleme vaid kolmekesi. Seega loodan, et hea tulemus innustab neid tulema!" sõnas ta.

Samuti tundis kurlingumängija suurt rõõmu paraolümpiamängudele jõudmise üle. "See oli Eesti jaoks ainus võimalus paralümpiamängudele jõuda, kuna me pole teistel aladel esindatud. See on nii oluline! Me tegime selle ära! See oli ausalt öeldes võimatu ülesanne," lisas Riidebach.

Eesti võistkonda juhendas Aleksander Andre ja abilisena on kaasas Sander Kirotar. "Kogu turniir oli kui Ameerika mäed, kus võideti endiseid maailmameistreid ning siis kaotati alagrupi viimasele, seejärel võideti A-grupi liidrit ja siis järgnes kaotus Jaapanile," kirjeldas Andre turniiri käiku.

"Mul on hea tunne, et võistkond suutis tugeva psühholoogilise koormusega hakkama saada ja võttis ennast kokku otsustavaks mänguks. Mängu tehniline kvaliteet, enesevalitsemine ja distsipliin oli parim, mis kunagi näinud olen, kuid ei tohi loorberitele puhkama jääda. On mitmeid asju, mida tuleks parandada, mille kallal ja mille nimel veel tööd teha."

Villau ja Riidebach mängisid segapaaride MM-il esimest korda koos. Riidebach võistles kahel eelmisel aastal koos Mait Mätasega, 2022. aastal olid võistlustules Mätas ja Signe Falkenberg.