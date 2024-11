Kaldvee ja Lill naasevad pärast vigastuspausi võistlustulle

Sel nädalal võistlevad Kaldvee ja Lill kõrgetasemelisel kutsetega MK-etapil Moose Jaw Mixed Doubles Supers Series, mis algab neljapäeval ning kus võistleb kokku 18 kurlingupaari.

Marie Kaldvee sõnas, et trenni on tehtud viimastel nädalatel suures osas nagu plaanitud ning võistlusisu on suur. "Meie viimane treeneritega toimunud laager aitas kindlasti tehnikat lihvida ning stabiilsust leida. Võistlusisu on suur ja loodetavasti saame head mängu uuesti ka sel nädalal näidata," ütles Kaldvee.

Harri Lill kommenteeris, et vigastusest taastumise läks hästi. "Usun, et sai tehtud õigeid valikuid selleks, et käsi saaks korralikult ära paraneda ning ootan väga, et taas tippkonkurentsis jääle minna. Laagrites sai tehtud vajalikke tehnilisi parandusi ja eks nüüd näis, kuidas suudame realiseerida seda jääl," sõnas Lill.

Kanadas võitleb sel nädalal kokku 18 kurlingupaari. Euroopa tippvõistkondadest on Kanadas võistlemas lisaks eestlastele olümpiamängude hõbemedalistidest Šveitsi kurlingupaar Jenny Perret ja Martin Rios. Osalevad ka Jaapani segapaar Tori Koana ja Go Aoki, kes asub hetkel maailma edetabelis 3. kohal ning austraalia segapaar Tahli Gill ja Dean Hewitt, kes on saanud 2019. aasta MM-il neljanda koha ning osales ka 2022. aasta taliolümpiamängudel.

Kaldvee ja Lille eesmärgiks on lunastada sel hooajal Eestile kurlingu ajaloos esimene olümpiapilet ning olla 2026. aasta Milano taliolümpiamängudel medalikonkurentsis.