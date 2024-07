Morata jalg sai pärast mängu turvaintsidendis haiget

Nimelt tähistas Hispaania koondis oma fännide ees võitu Prantsusmaa üle, kui väljakule tungis üks pealtvaataja, kes soovis võiduka seltskonnaga pilti teha.

Kiirelt olid jaol turvatöötajad, kes toimetasid korrarikkuja minema, kuid selle käigus astus üks neist Hispaania koondise kapteni Alvaro Morata jalale.

El de seguridad se ha cargado a Morata. pic.twitter.com/HAzaCNjcKu — Ibai (@IbaiLlanos) July 9, 2024

Vahetult pärast intsidenti võis näha Moratat lonkamas, kuid peatreener Luis de la Fuente usub, et see ei mõjuta mängija osalemist pühapäevases finaalis. "Me ei arva, et midagi juhtus, kuid tema jalg valutab. Usume, et temaga on kõik korras," sõnas ta.

31-aastane Morata on EM-finaalturniiril alustanud algkoosseisus kõikides kohtumistes peale alagrupi viimase vooru kohtumise Gruusiaga, kus ta sekkus vahetusest. Ründemängijal on kirjas üks värav ja üks tulemuslik sööt.

EM-i finaalis läheb Hispaania vastamisi kas Hollandi või Inglismaaga.