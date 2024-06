EM-i vanimaks väravalööjaks tõusnud Modric: tahaksin mängida igavesti

Horvaatia oli teel 16 parema hulka, kui läksid Itaalia vastu 55. minutil 1:0 juhtima. Kaheksandal üleminutil vastas Itaalia viigiväravaga. Koondise kapten Luka Modric vahetati kümme minutit enne mängu lõppu välja ning pidi Horvaatia õudusunenägu vaatama pingilt. Horvaatia ja Itaalia viik tähendas, et Itaalia tõusis teisele kohale ja Horvaatia jäi kahe punktiga kolmandaks. Edasipääsuks peaks Horvaatia jõudma nelja parima kolmanda koha saanud meeskonna hulka, kuid see on üsna vähetõenäoline.

38-aastasest Modricist sai vanim väravalööja Euroopa meistrivõistluste ajaloos, kui ta lõi värava Itaalia vastu. Hoolimata kuulujuttudest, et ta võib pärast turniiri karjääri lõpetada, kinnitas ta, et jätkab mängimist. "Ma tahaksin mängida igavesti, kuid tõenäoliselt tuleb aeg, mil pean oma putsad varna riputama," ütles Modric, kes valiti mängu parimaks. "Ma mängin edasi, ma ei tea, kui kaua veel." Modric pikendas juuni alguses Madridi Realiga lepingut kuni 2025. aastani.

Real Madridi poolkaitsja kirjeldas ka tulemust Itaalia vastu kui ebaõiglast ning võrdles südamevalu Horvaatia kaotusega Türgile 2008. aasta EM-i veerandfinaalis. Horvaatia meeskond oli võtnud juhtpositsiooni lisaaja lõpus, kuid lasi viigivärava lüüa ja kaotas seejärel penaltitega.

"Me võitlesime lõpuni, kuid kahjuks oli jalgpall täna meie vastu halastamatu," ütles Modric. "See oli julm, aga see on osa jalgpallist. Kui kaotad sellisel viisil, on raske leida sõnu, et kirjeldada, kuidas end tunned. Võib-olla on see ebaõiglane, sest me kõik võitlesime Horvaatia eest esimesest vilest viimaseni. Me peaksime olema uhked selle üle, kuidas täna oma riiki esindasime." Modric lisas: "2008. aasta Türgi mängu on raske ületada, kuid see mäng on sellele üsna lähedal. See on kindlasti kurb päev meie ja Horvaatia koondise jaoks."

Turniiril püsimiseks vajab Horvaatia, et Inglismaa võidaks Sloveeniat 3:0 või nelja väravaga ning Taani alistaks Serbia.