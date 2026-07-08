Dalic pani ameti maha, Horvaatia jalgpalli ootab uus ajastu

59-aastane Dalic nimetati peatreeneriks 2017. aastal ning tema käe all sai Horvaatia jalgpall tähistada oma ilusamaid hetki, kui koondis jõudis 2018. aastal MM-finaali ja teenis neli aastat hiljem Kataris pronksi. Sel MM-finaalturniiril pidid horvaadid leppima 1/16-finaalis Portugalilt saadud kaotusega.

"Pärast üheksat aastat on peatreener Zlatko Dalic otsustanud oma erakordselt eduka ajastu Horvaatia eesotsas lõpetada. Võidud, saavutused, edasipääsud, medalid, ühtsus, austus ja sinu vankumatu pühendumus võitlusele Horvaatia eest nii väljakul kui sealt eemal: treener, aitäh kõige eest," kirjutas alaliit pressiteates.

Horvaatia jalgpallikoondist ootab ees uus ajastu, sest koos Daliciga lahkuvad meeskonnast kindlasti ka riigi jalgpalli suurkujud Luka Modric, Ivan Perišic ja Andrej Kramaric. Kui Horvaatia pääseb järgmisele MM-ile, näeb neid seal juba uues kuues ja uue põlvkonnaga, sest üle 30 aasta vanad on ka Dominik Livakovic, Ante Budimir, Mateo Kovacic ja Mario Pašalic.