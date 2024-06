Prantsusmaa peatreener: Mbappe tahab järgmises mängus mängida

Prantsusmaa jalgpallikoondise peatreener Didier Deschamps ütles esmaspäeval, et ninaluu murdnud tähtmängija Kylian Mbappe tahab teisipäeval Poola vastu mängida.

Prantsusmaa avamängus ninaluu murdnud Mbappe ei pidanud õnneks operatsioonilauale minema, aga on treeningutele naastes kandnud kaitsvat maski.

Mbappe naasmise teeb aga veelgi tähtsamaks asjaolu, et prantslased pole tänavusel turniiril ise väravat löönudki. Austria vastu teenisid nad võidu omaväravast, Hollandiga mängiti välja turniiri esimene väravateta viik.

Deschamps ütles esmaspäeval, et Madridi Realiga liitunud ründetäht on paranemas ning kipub ise juba platsile. "Ta läheb iga päevaga paremaks. Ma ei eita, et ta tahab [teisipäeval] mängida ja tegelikult tahtis juba Hollandi vastu mängida," ütles treener.

Deschamps lisas, et Mbappel pole hingamisega probleeme, aga turse segab ta nägemist. "Maskiga mängimine ei häiri, aga jääb nägemisele ette. Ta kannab seda, sest peab enda nägu kaitsma. Ausalt öeldes unustasin trennis täitsa ära, et ta seda kandis. Ta mängis hästi, tegi kiireid otsuseid ja oli ohtlik," sõnas treener.

Kuigi juhendaja ei tahtnud selgelt tagasitulekut väljendada, rääkis koondise poolkaitsja N'Golo Kante Mbappe naasmisest juba kindlamal toonil. "Kyliani tulemine aitab meil skoorida ja võita. Tema tagasitulek on selgelt meie jaoks suur võit," ütles Kante välja.

D-alagrupp lõpetab esmased mängud teisipäeva õhtul, kui Prantsusmaa läheb vastamisi Poolaga ning samal ajal kohtuvad Holland ja Austria. Prantsusmaa ja Holland on kogunud neli punkti ning väravate vahega juhib Holland, Austria on kolme silmaga kolmandal kohal.