Mbappé nina operatsiooni ei vaja, maski aga küll

Mbappé sai vigastada mängu lõpuosas, kui ta hüppas peadpidi kokku Austria kaitsja Kevin Dansoga. Peale kokkupõrget vahetati Mbappé välja ja viidi röntgenisse.

Kardeti, et tal on vaja operatsiooni ja ta peab mõneks ajaks pingile jääma, kuid tundub, et ta saab järgmistest mängudest siiski osa võtta. Küll aga peab prantslane kandma kaitsemaski.

"Kylian Mbappé sai esmaspäeval Düsseldorfis toimunud Austria ja Prantsusmaa vahelise mängu teisel poolajal ninaluumurru," teatas Prantsuse jalgpalliliit oma avalduses.

"Kylian Mbappé naasis Prantsusmaa koondise baasi. Ta saab lähipäevil ravi, ilma et teda kohe opereeritaks. Valmistatakse mask, mis võimaldab Prantsusmaa koondise number 10-l pärast raviperioodi naasta võistlusspordi juurde," lisas Prantsusmaa jalgpalliliit.

FFF ei täpsustanud Mbappé raviperioodi kestust. Pärast kohtumist ajakirjanikega suhelnud Prantsusmaa jalgpalliliidu president Philippe Diallo oli rahustav Mbappé olukorra suhtes: "Kõik läheb hästi, operatsiooni ei tule."