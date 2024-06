Hispaania alistas Itaalia, Inglismaa piirdus viigiga

C-alagrupi teise vooru esimeses mängus viigistasid Sloveenia ja Serbia 1:1. Esimesel poolajal väravani ei jõutud. Kohtumist alustas aktiivsemalt Sloveenia, aga alates poolaja keskpaigast hakkasid ka Serbial võimalused tekkima.

Skoori avas 69. minutil Sloveenia äärekaitsja Žan Karnicnik, kes alustas ise paremalt äärelt rünnaku ja oli seda mõni hetk hiljem lõpetamas. Sloveenia mõlemad väravad sel EM-finaalturniiril on löönud äärekaitsjad, sest Taani vastu skooris vasakäär Erik Janža.

Kolme punkti sloveenid siiski ei teeninud. Kuigi Serbia ei kasutanud mitmeid võimalusi ja üleminutitel oli nende esituses näha frustratsiooni, siis Luka Jovicil õnnestus nurgalöögi järel siiski pall peaga väravasse suunata.

Teises C-grupi mängus viigistasid Taani ja Inglismaa samuti 1:1. Victor Kristianseni tähelepanematuse järel sündinud rünnakust viis Harry Kane inglased 18. minutil juhtima, aga 34. minutil viigistas Morten Hjulmandi kauglöök seisu. Teisel poolajal olid mõlemal meeskonnal mõned šansid, kuid skoor ei muutunud.

See tähendab, et kahe vooru järel on Inglismaal neli ning Taanil ja Sloveenial kaks punkti. Serbia jätkab ühe punktiga. Ükski neljast meeskonnast pole edasipääsu kindlustanud ja ühelgi pole kindlasti ka turniir veel lõppenud.

Viimati madistati omavahel 2022. aastal Rahvuste liiga raames, siis sai Serbia esimeses kohtumises 4:1 võidu ning teises leppisid meeskonnad 2:2 viigiga.

Kell 19.00 pannakse pall mängu Frankfurdis, kus hakkavad punkte jagama Inglismaa ja Taani. Ajalugu räägib Inglismaa kasuks, sest Taani vastu on kaotanud 22-st vastasseisust vaid neli. Kolme aasta taguses EM-i poolfinaalis teenis Inglismaa Harry Kane'i lisaajal löödud penaltist 2:1 võidu.

Inglismaa tagab endale võidu korral koha 16 parema seas.

Mängupäeva lõpetab kell 22.00 Düsseldorfis algav B-alagrupi vastasseis kolmekordse Euroopa meistri Hispaania ja tiitlikaitsja Itaalia vahel. Tegemist on 2012. aasta EM-i finaali kordusega, toona jäid hispaanlased peale 4:0.

Avavoorus saatis edu mõlemat meeskonda. Hispaania alistas üllatavalt kindlalt Horvaatia, Itaalia pääses Albaania vastu ehmatusega. Tänase kohtumise võitja kindlustab edasipääsu kaheksandikfinaali.