Slovakkia šokeeris Belgiat, Rumeenia lõi Ukrainale kolm vastuseta väravat

Rumeenia ja Slovakkia jalgpallikoondised teenisid jalgpalli Euroopa meistrivõistlustel üllatusvõidu, kui rumeenlased lõid Ukraina vastu kolm vastuseta väravat ja varajase värava löönud slovakid said jagu tugevast Belgiast.

Esmaspäevase mängupäeva avakohtumises sündis üllatus, kui Rumeenia jäi küll esialgu Ukraina surve alla, kuid väljus sellest südikalt. Kohtumise 29. minutil kasutas kapten Nicolae Stanciu ära ukrainlaste väravavahi Andrei Lunini eksimuse ning saatis palli suurepärase kauglöögiga Madridi Reali puuriluku selja taha.

Teise poolaja alguses kasvatasid rumeenlased oma edu kiirelt kolmele väravale, kui 53. minutil saatis Razvan Marin äkilise vasturünnaku lõpetuseks madala kauglöögi taaskrod ukrainlaste väravasse. Neli minutit hiljem sai Denis Dragus värava ees pallile jala vahele ning Rumeenia hoidis mängu lõpus edust kinni, realiseerides oma turniiri esimeses kohtumises kindla ja üllatava 3:0 võidu.

Rumeenia oli terve mängu vältel kaitsvas positsioonis, kuid leidis iga Ukraina korraldatud rünnaku vastu lahenduse. Pallivaldamise protsent jäi rumeenlastel mängu lõpuks vaid 29 protsendipunkti peale, mis on EM-i ajaloo madalaim näitaja võitnud meeskonna jaoks.

Teises mängus sündis aga veelgi suurem üllatus, kui Slovakkia juba seitsmendal minutil Belgia vastu Ivan Schranzi väravast juhtima läks. Belgia sai seejärel mitmeid võimalusi, kuid slovakkide kaitseliin püsis kindlana ning suutis need klaarida.

Kohtumise 56. minutil asusid belglased viigiväravat tähistama, kui Romelu Lukaku lõpuks palli Slovakkia väravavahi Martin Dubravka selja taha lõi. Siiski määrati VAR-i abil, et jõuline ründaja oli napilt suluseis ja Slovakkia säilitas oma eduseisu. Belgia surve sellega aga ei lõppenud, täpselt samamoodi ei lõppenud ka Slovakkia töö kaitses. Belglased surusid nii nagu said ja teenisid 86. minutil taaskord viigivärava, aga ka see võeti VAR-i abiga tagasi, sest Lois Openda mängis eelnenud olukorras käega.

Slovakkia pidas vastu ka kohtuniku poolt määratud üleminutitel ning teenis seitsmenda minuti väravast šokeeriva 1:0 võidu.