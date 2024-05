Saarna EM-i ühisprojektist TV3-ga: mul on selle eel väga hea tunne

"Eks see on ka meie toimetuses pikalt ette valmistatud ja kauaoodatud sündmus. Kuuldused Viaplay lahkumisest, kellele kuulusid jalgpalli Euroopa meistrivõistluste ülekandeõigused 2024. aastal, hakkasid tekkima millalgi eelmise aasta keskpaigas," lausus ERR-i sporditoimetuse juht Rivo Saarna Vikerraadio saates "Uudis+".

"Reaalselt avanes võimalus läbirääkimistelaua taha istuda paar kuud tagasi. Mõned kuud on need täpsustamised ja läbirääkimised aega võtnud, aga praegu on hea meel öelda kõikidele kuulajatele, spordi- ja jalgpallisõpradele, et veidi rohkem kui kuu aja pärast algavaid jalgpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri vahendavad Eestis esmakordselt kaks meediakanalit ja tegelikult neli telekanalit ehk TV3 kanalid TV3 ja TV6 ning ERR-i kanalid ETV ja ETV+."

Saarna sõnul on tegemist väga huvitava koostööprojektiga. "Mul on väga hea tunne ja hea meel, et see sellisel kujul realiseerus. See on avaliku ja erameedia koostööprojekt. Üsna pragmaatilistel põhjustel oli meil ka selge, et ainult ERR-i neid mänge tuua - see tähendaks olulisi kärpeid muudes programmiosades ja saadetes," ütles ta.

"Jalgpalli Euroopa meistrivõistluste ülekanded on väga vaadatavad ja nende õiguste väärtus rahaliselt mõõdetavana ei ole väike. Sellisel moel, et ühendame avalik-õigusliku ja erakanali jõud - mulle tundub, et siin on sündinud lahendus, kus kõik võidavad."

Telekanali TV3 eetris on kell 16 ja kell 19 algavad mängud ning TV6 eetris need kell 19 algavad kohtumised, mis toimuvad samaaegselt (kokku 25 ülekannet). ERR-i kanalid ETV ja ETV+ näitavad kõiki mängupäevade viimaseid kohtumisi algusega kell 22, sh avamängu ning mõlemat poolfinaali (kokku samuti 25 ülekannet). 14. juulil algusega kell 22 peetav finaal on eetris paralleelselt ETV-s, TV3-s ja venekeelse kommentaariga ETV+ kanalis.

Saarna sõnul liiguti sellise lahenduse suunas algusest peale. "Püüdsime hoida televaataja jaoks mängude vaatamise loogikat nii lihtsana kui võimalik," põhjendas ta. "Kõik päevased mängud ehk kell neli ja seitse on valdavalt TV3-s ja kõik õhtused ehk päeva viimane mäng on alati ETV-s. Sellise lihtsa struktuuri ja loogikaga on ka vaatajal väga hea orienteeruda, mis kanalis ta mis mängu näeb."

Saarna usub, et sarnaseid koostööprojekte mõne teise meediamajaga tuleb veel. "Eks me näe, kuidas see reaalselt toimib, aga minul on selle koostöö osas juba ettevaatavalt väga hea tunne. Tahaks loota, et saame sellist koostöövormi ka tulevikus proovida."