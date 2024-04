F1 sarjas on laual punktisüsteemi muutmine

Alates 2010. aastast kehtiva süsteemi järgi saavad punkte põhisõidu kümme paremat süsteemi järgi 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Uue ettepaneku kohaselt jagataks neid esitosinale süsteemis 25-18-15-12-10-8-6-5-4-3-2-1.

MM-sarjas kaasalöövad kümme võistkonda arutavad seda neljapäevasel koosolekul. Teemaga jätkamiseks on tarvis vähemalt kuut poolthäält. Alumise otsa meeskonnad on rohkematest punktikohtadest kindlasti huvitatud, aga ilmselt pole ka ülemised vastu.

Tänavuse hooaja viie esimese etapi peale pole kolm võistkonda - Williams, Alpine ja Sauber - veel punktiarvet avanud. Kui aga punkte jagataks esikümne asemel esitosinale, oleks Williamsil viis ning Alpine'il ja Sauberil kaks punkti.

"Ma ei ole sellele vastu," kommenteeris Ferrari boss Fred Vasseur, kes varem töötas ka Sauberis, kui see kandis Alfa Romeo nime. "Mõistan suurepäraselt seda frustratsiooni, kui teete meganädalalõppu, aga kui teie ees pole katkestajaid, siis lõpetate 11. kohal ja tasu on null."

Red Bulli farmmeeskond ehk RB on teeninud küll seitse punkti, aga peab süsteemi uuendamist loogiliseks, sest vastasel juhul on end keerulisem sponsoritele maha müüa.

"Kui vaadata esiviisiku autode konkurentsivõimet ja töökindlust, siis tähendab see seda, et suurem osa võistlusest võideldakse null punkti nimel ja ma ei pea seda õigeks," lausus meeskonna juht Laurent Mekies.

Sõitjad on antud küsimuses eriarvamusel. Osad toovad välja, et esikümnesse jõudmine on eriline kogemus ja punktisüsteemi muutmine vähendaks seda tegevust. Haasi piloot Kevin Magnusseni arvates võiks aga punkte koguni kõigile jagada.

"50 punkti esikohale ja siis ülejäänud järgmistele. See ei muudaks tipus midagi, aga muudaks võistlused huvitavaks ka alumise viisiku jaoks."

Vormel-1 sarja algusaegadel jagati punkte vaid viiele paremale. Enam kui neli kümnendit ehk perioodil 1960-2002 said punkte kuus paremat. Perioodiks 2003-2009 suurendati vastav arv kaheksale ja 2010. aastast kümnele.