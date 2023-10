Algas võistkondade registreerimine TV 10 Olümpiastarti 53. hooajaks

Paljud erinevate alade tippsportlased, treenerid, näitlejad, lauljad, poliitikud, ettevõtjad ning liikumist armastavad lapsevanemad on koolipõlves saanud võistluskogemuse just TV 10 Olümpiastarti sarjast.

Uuel hooajal on vanemas vanusegrupis starti taas oodatud 13-14-aastased poisid ja tüdrukud ning nooremas vanusegrupis kuni 12-aastased võistlejad. Koolitiimide registreerimine on neljapäevast alanud kergejõustikuliidu kodulehel, kus on üleval ka täpsemad juhendid. Võistkonnad on jaotatud kahte gruppi vastavalt põhikooli õpilaste arvule. Tiitlit kaitsevad Rakvere Reaalkool ning Orissaare Gümnaasiumi ja Tornimäe Põhikooli ühendtiim.

Just täna, 12. oktoobril 1971. aastal oli kell 20.15 ETV ekraanil sarja tutvustav avasaade. Sarja eesmärgiks hõigati: "oleme võtnud nõuks järsult suurendada maailmaklassi. Küsite kindlasti, kuidas? Kui oled meie noor vaataja, löö kaasa TV 10 Olümpiastarti sarjas!"

Janek Õiglane, Johannes Erm, Rasmus Mägi, Gedly Tugi, Elisabeth Pihela, Pippi Lotta Enok, Rasmus Roosleht, Miia Ott, Savva Novikov ning Karl Kristjan Pohlak on vaid mõned nimed, kes sel hooajal säranud kergejõustiklastest on kasvanud üles TV 10 Olümpiastarti sarjast.

53. hooaja esimene vabariiklik etapp on kavas 2. detsembril Võrus ja sari kulmineerub 13.-14. juuni peetava mitmevõistluse finaaliga, mis toimub esmakordselt Jõhvis. Finaali avapäeval on kavas taaskord ka igas vanuses huvilistele erinevaid spordialasid tutvustav Olümpiapäev.

"TV10 Olümpiastarti sarjast saavad noored spordi-ja võistlemispisiku, mis tuleb neile kasuks edasises elus. Meil on hea meel, et saame sarja finaaletapi raames korraldada Olümpiapäeva. Lapsi, kes silmade särades erinevaid spordialasid proovivad, on igal aastal järjest rohkem ning loodame ka Jõhvis Olümpiapäeval rohket osavõttu!" ütles EOK kommunikatsioonijuht Merili Luuk.

Eesti Rahvusringhäälingu ja Eesti Kergejõustikuliidu eestvedamisel toimuvas sarjas on lisaks vabariiklikele etappidele kavas ka maakondlikud eelvõistlused, mida aitavad läbi viia erinevad spordiklubid entusiastlike treenerite, juhtide ja lapsevanematega. Uue hooaja maakondlikud eelvõistlused stardivad novembris.