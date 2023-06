Noorem Hausenberg näitab TV 10 Olümpiastarti finaaletapil võimu

Mitmevõistleja Hans-Christian Hausenbergi noorem vend Hank-Gerhard juhib avapäeva järel 4865 punktiga. Teist kohta hoiab Kuressaare Nooruse Kooli esindaja Andro Jürisson, kes jääb Hausenbergist ligi 500 punktiga maha.

"60 m jooks oli päris hea, püstitasin uue rekordi 7,75. Kaugushüppes sain kirja 5.84, kuulitõukes tegin rekordi 14.05, kõrgushüppes jäi üks sentimeeter rekordist puudu ehk 1.72 ning kettaheites tuli 45.66," võttis Hank-Gerhard avapäeva kokku.

"Mäletan, et mul olid kõik alad stabiilsed," meenutas 2012. aastal 9501 punktiga sarja rekordi püstitanud Hans-Christian. "See poiss, kes praegu on teisel kohal, temal on sellist plahvatuslikkust ja kiirust, mis aitab jooksualadel. Samas heitealadel võib tal kehvemalt minna. Minu vennal on jällegi teistpidi. Temal nii head plahvatuslikkust ei ole, aga muid alasid teeb väga stabiilselt. Kõrgushüpe on tal parem kui mul tol ajal oli."

Tüdrukute 8-võistluse liider on Diana Johanna Vanamb 3805 punktiga.