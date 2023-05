Tartu tüdruk jooksis TV 10 Olümpiastarti kõigi aegade kolmanda tulemuse

Koolinoortele soojendusharjutusi näidanud Laura Maasik on TV 10 olümpiastarti sarjast kasvanud Eesti rekordiomanikuks 2000 meetri takistusjooksus. Ta on sihikule võtnud pääsu järgmise aasta Euroopa meistrivõistlustele ja teeb arenguhüppeks koostööd välistreeneriga.

"Minu treener on Glen Grant. Ta on rahvuselt britt, aga elab Riias. Tema otsisin aasta eest, et leida veel rohkem teadmist, kuidas kiiremaks jooksjaks saada," avaldas Maasik.

Vastutuulele vaatamata näitasid noored silmapaistvaid aegu. Treener Anne Mägi õpilane Bianca Maria Vuks Tartu Waldorfgümnaasiumist püstitas kuni 14-aastaste tüdrukute 600 meetris 1.38,27-ga sarja kõigi aegade kolmanda tulemuse. Head tempot aitas teha teise kohaga lõpetanud Loore-Liis Viidik Kadrioru Saksa Gümnaasiumist.

"Mulle sobis see väga hästi, sest siin oli Loore-Liis. Sain tema järgi minna ja vahepeal läksid mõned mööda ja siis ma sain selle järgi tõsta tempot ja lõpus 200 peal sain spurtida. See oli väga hea," rõõmustas Vuks.

Kuni 14-aastaste poiste 1000 meetrit võitis Henri Näppi 2.49,59-ga. Haabneeme Kooli õpilane jooksis sarja kaheksanda tulemuse, olles näiteks sekundi nobedam kui Rasmus Mägi samas vanuses. Võitjat juhendab Kirke Aitsen. "Eks me natukene seda esikolmikusse jooksmist ikka ootasime, aga sellist aega ja sellist jooksu ei osanud mina ka oodata," tunnistas treener.

Olümpiahõngu pakkus noortele surfar Ingrid Puusta, kes valmistub juba neljandaks olümpiaks. Kooliõpilasena sai ta kenasti hakkama ka kergejõustikualadega. "Ma arvan, et jooks oli üsna tugev, vastupidavus ja ma mäletan, et ka pallivise ei olnud väga kehv," sõnas Puusta.

Noorte vastupidavuse ning osavuse heidetes ja visetes proovile pannud etapi kokkuvõte on ETV ekraanil 1. juunil kell 17.05.