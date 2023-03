Kurlingu naiste MM-il jätkub Šveitsi ülevõim

Rootsis toimuvatel kurlingu naiste maailmameistrivõistlustel on alustanud kõige edukamalt ala viimase kümnendi valitseja Šveits, kes on saanud viiest vastasseisust viis võitu.

Kolmekordse maailmameistri Silvana Tirinzoni tüüritav Šveitsi naiskond alustas 7:5 võiduga Ameerika Ühendriikide üle ning alistas seejärel ka Jaapani 11:2, Rootsi 9:3, Türgi 7:2 ja Saksamaa 9:1.

Neli võitu on kirjas Kanada naiskonnal, kus kapteni kohuseid täidab Kerri Einarsson. Kanada võitis kõigepealt võõrustajat Rootsit 9:4, seejärel kaotas USA-le 7:8, aga võitis siis Norrat 9:6, Itaaliat 7:2 ja Šotimaad 9:8.

Heitlikult on alustanud Rootsi, kus kapteniks on PyeongChangi olümpiavõitja ja kahekordne Euroopa meister Anna Hasselborg. Neljast mängust on võõrustajatel kirjas kaks võitu.

Pekingi olümpiamängudel Suurbritannia koondise kuldmedalitele tüürinud Eve Muirhead on tippspordist loobunud ja Šotimaa koondist veab sedapuhku Rebecca Morrisoni tiimi. Viiest mängust on neil kirjas aga vaid üks võit.

Kurlingu naiste maailmameister selgub 26. märtsil. Viimasest kümnest MM-turniirist on seitse võitnud Šveits, sealjuures kolm viimast.