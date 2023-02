Maailma kolmandad Kaldvee ja Lill: arenguruumi on palju ja saame minna veel paremaks

Eesti kurlingu esimene ja maailma kolmas segapaar Kaldvee ja Lill jätsid just selja taha eduka koduse MK-etapi, kus said kõvas konkurentsis teise koha. Kuna sel nädalal ootavad ees kodused Eesti meistrivõistlused, mis otsustavad Eesti esindaja aprillikuisel MM-il Koreas, saavad Kaldvee ja Lill turniirilt sellesse nädalasse kaasa võtta tubli süsti enesekindlust.

"Ma arvan, et ikka on vaja enesekindlust. Eesti meistrivõistlused on meie jaoks ikkagi võistlused, mis otsustavad, kas sõidame Koreasse või mitte. Nii et hea on, et saame siin nädal enne kodujääl harjutada. Mõni päev on minna ja siis juba saame pihta hakata," rääkis Lill.

Neljapäeval algavatel meistrivõistlustel on kokku 10 paari, kellega MM-pääsu pärast heideldakse. Kuigi Kaldvee ja Lill on maailma kolmanda paarina favoriidid, ei mind mütsiga lööma.

"Eks ikka pakub pinget. Tallinnas ju kõik koduhallis mängivad ja siin on kõikidele võrdsed tingimused, ei ole välistiime, kes tulevad siia uute oludega kohanema. Eks me üritame oma head mängu mängida, et siis saaks meistritiitli koju tuua," lisas Kaldvee.

Teisalt on hinges siiski tubli annus enesekindlust, mida on lisanud selle hooaja tublid tulemused ja kõrge koht maailma edetabelis. "Tunneme ise, et mängime väga stabiilselt, väga hästi ja ilmselt maailma kolmandana oleme palju turniire mänginud, mis on meid mängulises mõttes väga tugevaks teinud," märkis Kaldvee.

Viimase aastaga on segapaari treening Kaldvee sõnul teadlikumaks muutunud, palju on arengule kaasa aidanud Kanadas slämmidel osalemine ja ka töö spordipsühholoogiga. Segapaari ennast kõrge edetabelikoht ei üllata.

"Pigem on see selline ootuspärane. Lõpuks, kui aastaid ja aastaid tööd teha, siis lõpuks läheb natuke paremaks ka. See taseme tõus sel aastal teeb kindlasti heameelt, aga ma arvan, et arenguruumi on palju ja saame minna veel paremaks," ütles Lill.

Eesti meistrivõistlused kestavad Tondiraba jäähallis neljapäevast pühapäevani.