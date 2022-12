Indermitte MM-ist: nägime tarka ja natuke ettevaatlikku mängu

Kas see oli sinu jaoks kõige ägedam finaal, mida oma silmaga läbi teleekraani või kohapeal oled näinud?

Päris meeleolukas finaal küll. Mõeldes jalgpallifännina EM-finaalide, vahel Meistrite liiga finaalide peale - tõesti selline emotsioonide virvarr. Kuidas mäng tundus ühelt poolt nii kindel, järsku see lugu pöördus hoopis teistmoodi: see Prantsusmaa väljatulek, lisaaeg sinna otsa, siis need penaltid. Tõesti, ma arvan, et läbi aegade üks ägedamaid finaale.

Hetke kaks kõige paremat meeskonda näitasid publikule, kuidas võib nii ägedalt mängida.

Seda küll! Mõlemad olid teenitult finaalis. Kui korraks isegi tundus - mõeldes nende MM-i käekäigu peale -, et nad võivad mängida natuke turvaliselt, siis tegelikult oli mäng üsna hoogne. Väga mõnus vaadata! See kartus õnneks ei pidanud paika.

Tänu sellele, et olid MM-i kommentaator, said terve turniiri jälgida. Mida uut jalgpallis näidatakse? Mida Flora meeskonnale selle turniiri järel ütled?

Turniir näitas hästi - mõeldes Maroko ja natuke ka Horvaatia peale -, et just hingestatus. Kui mõtleme eestlaste peale, siis see hingestatus, millega on võimalik mängida, kuidas on võimalik kaitsta, kuidas on võimalik palliga ise ohtlik olla. See on võtmekoht, mis jääb turniiri kandma. Jalgpalli üldise koha pealt... nägime tarka ja natuke ettevaatlikku mängu. Kõik võistkonnad olid pigem sellise meelsusega, et hoiame kaitses asjad korras ja kui on võimalik, siis rünnakul anname palli staaridele või otsime käike. Arvan, et õige märksõna on "kaalutletlud risk".

Aga staar peab olema mitmekülgne nagu Messi näitas.

See kulub marjaks ära, kui sul on sellise kaliibriga mehed võtta. Kui tasemed lähevad nii võrdseks, siis ongi tarvis üht-kaht mängijat, kes suudavad midagi ekstra pakkuda, midagi võidu või väravate näol välja võluda.

Ja lõpetuseks - kas treenerina leidsid ka midagi sellist, mida kohe rakendama hakata?

Ma arvan, et hingestatuse pool. Et seda esile tuua, mõeldes, kui tihti on Eesti klubid eurosarjas või noortekoondistes. See on võimalik küll! Kindlasti ka paar standardikombinatsiooni. Sellised väiksed minidetailid. Aga arvan, et just hingestatuse pool!