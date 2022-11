Järvela retronurk | Kuidas VAR end esimest korda maailmale ilmutas

Tiitlikaitsja Prantsusmaa alustab finaalturniiri täpselt nii nagu neli aastat tagasi ehk mänguga Austraalia vastu. Võib-olla on täpselt samasugune ka tulemus, mis toona oli Prantsusmaa 2:1 võit. Aga kindlasti ei ole samasugune 2018. aasta MM-i Prantsusmaa – Austraalia kohtumises suurde pilti tõusnud videokohtunik ehk VAR.

Miks ei ole? Sest nelja aasta eest verisulis olnud leiutisest on sirgunud tippjalgpalli jaoks lahutamatu abivahend. Muidugi ei ole kulgenud VAR-i juurutamine valutult. Kitsaskohti ilmneb jätkuvalt ja vaidlustest pole pääsu. Aga see on väga loogiline, sest VAR on jalgpalli kui võistlusspordi ajaloo üks põhimõttelisemaid muudatusi.

Aga kahtlemata oli see muudatus vajalik. Sest 21. sajandi digitaalse eluga ei käi kuidagi kokku olukord, kus kogu staadion saab kümme sekundit pärast kohtuniku ekslikku otsust selles oma telefoniekraani vaadates veenduda, aga mäng jätkub, nagu midagi poleks juhtunud.

2018. aasta 16. juunil Kaasanis toimunud Prantsusmaa – Austraalia oli jalgpalli MM-finaalturniiride ajaloo esimene kohtumine, kus mäng ei jätkunud, nagu midagi poleks juhtunud. Teise poolaja alguses niitis Austraalia kaitsja Josh Risdon jalust karistusalasse sisenenud Prantsusmaa ründaja Antoine Griezmanni, aga Uruguay kohtunik Andres Cunha viga ei fikseerinud.

Paarkümmend sekundit hiljem pani Cunha mängu seisma, sest VAR-i peakorter Moskvas andis talle teada – vaata olukord üle. Cunha vaatas ja määras penalti. Jalgpalli MM-ajaloo esimese VAR-i abil antud penalti. Griezmann asus palli taha ja viis Prantsusmaa 1:0 juhtima. Edu püsis kõigest neli minutit, sest peagi teenis penalti ka Austraalia ja Mile Jedinak viigistas.

Võiduta Prantsusmaa siiski ei jäänud, aga ka 2:1 värava puhul mängis oma rolli jalgpalli täiustamiseks rakendatav tehnoloogia. Austraalia äärekaitsja Aziz Behichi 81. minuti omavärava fikseerimiseks läks vaja väravajoonetehnoloogia abi. Prantsusmaa võitis, ei kaotanud MM-il enam ainsatki mängu ja tuli teist korda maailmameistriks. Austraalia jäi alagrupis viimaseks. VAR aga elab ja õitseb.