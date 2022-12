VAR-i otsuseid analüüsinud Tohver: asju raami surudes tekitame ebaõiglust

"Iga kord, kui üritame asju teha liiga rigiidseks või mingisse raami suruda, siis tekitame tegelikult ebaõiglust. Seetõttu on mõistlik, et kohtunikul on väljakul mingisugust otsustusõigust," rääkis Tohver pühapäevases stuudios. "Üks reegel, mille mina kohe ära muudaks, on väravavahi kuue sekundi reegel. Raamatus on kirjas, et väravavaht tohib palli käes hoida kuus sekundit, reaalselt ei rakenda seda mitte keegi."

Esmalt võeti luubi alla olukord Jaapani ja Hispaania vahelisest alagrupimängust, kus Jaapanile võidu ning edasipääsu toonud värava eel käis pall ülekannet vaadates näiliselt üle otsajoone. Ka abikohtunik tuvastas esialgu, et pall ületas joone, kuid VAR pööras otsuse ringi.

"VAR-i kasutuses olevad kaamerad on niivõrd head, et kui nad sekkusid, siis neil on tõestus, et pall ei käinud üle otsajoone," selgitas Tohver. "Mis on selle olukorra juures põnev vaadata ja mõelda: väga tubli töö assistendilt, kes pidi vastu võtma otsuse, kas pall käis üle joone või mitte. Tema võttis otsuse, et pall ületas joone, aga ta ootas ära, et värav ära lüüakse ja tõstis lipu kuus sekundit pärast seda, kui pall oli joone ületanud. See andis võimaluse VAR-ile olukord üle vaadata ja õiglus jalule seada. Palli ümar osa on veel joone kohal, kaameranurk alati natuke petab, tegelikult annab tõe otsajoonekaamera."

Teiseks analüüsiti intsidenti Prantsusmaa ja Tuneesia mängu lõpus, kus Antoine Griezmann tõi lisaminutitel tabloole viigi, mis loeti VAR-i abiga aga suluseisuks. Poleemikat tekitas see, et peakohtunik Michael Conger luges kõigepealt värava ära, lubas siis mängul jätkuda ning andis enne video vaatamist veel lõpuvile.

"VAR-i sekkumine saab toimuda ka pärast lõpuvilet. Kohtuniku otsust saab nii kaua muuta, kuni kohtunik pole väljakult lahkunud. Seal on aga paar teist argumenti veel, mille peale tuleb mõelda. Esiteks on meile kohtunikena soovitus, mida õpetame oma kohtunikele ka järgmiseks aastaks: kui on kahtlus õhus, et seal võis midagi olla, siis ära lõpeta mängu ära," rääkis Tohver. "Seal võib-olla natuke kiirustati lõpuvile andmisega. Teiseks on argumenteeritud, et ta andis vile selleks, et pall mängu panna. Kui pall on mängu pandud, ei saa VAR enam sekkuda."