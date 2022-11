FIFA manitses MM-il osalevaid koondiseid

Kataris peetavat MM-finaalturniiri on aastate jooksul võõrtööjõuprobleemide ja seksuaalvähemuste tagakiusamise tõttu hulgaliselt kritiseeritud, mistõttu kavandavad mitmed mängijad ja koondised rahumeelseid proteste.

Näiteks Inglismaa koondise kapten Harry Kane ja veel üheksa Euroopa koondise kaptenit on lubanud kanda käepaela, millel on kirjas "One love", et avaldada toetust seksuaalvähemustele. Taani koondis kannab protestinoote edastavaid vorme ning tiitlikaitsja Prantsusmaa linnad eesotsas Pariisiga ei korralda MM-i ühisvaatamisi.

Kõik see ajendas FIFA-t saatma MM-il osalevatele meeskondadele kirja, milles toonitati, et "jalgpalli ei tohiks tõmmata ideoloogilistesse või poliitilistesse lahingutesse" ning see "ei peaks jagama moraalitunde".

"Teame, et jalgpall ei ela vaakumis ja teame ka seda, et üle maailma on palju poliitilist laadi probleeme ja raskusi. Kuid palun ärge tõmmake jalgpalli igasse ideoloogilisse või poliitilisse lahingusse. FIFA üritab austada kõigi arvamusi ja veendumusi, jagamata ülejäänud maailmale moraalitunde. Ükski rahvas või kultuur pole parem kui mõni teine. See põhimõte on vastastikuse austuse ja mittediskrimineerimise alus ja see on ka üks jalgpalli põhiväärtusi. Hoiame seda meeles ja laseme jalgpallil olla kesksel kohal," seisis FIFA presidendi Gianni Infantino ja peasekretäri Fatma Samoura poolt allkirjastatud kirjas.

MM-finaalturniir algab 20. novembril, kui avamängus lähevad vastamisi korraldajamaa Katar ja Ecuador.