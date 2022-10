Eksperdid Katari MM-i rakendusest: nagu annaks võimudele oma maja võtmed

Kõik Katari MM-ile reisivad inimesed peavad oma telefoni laadima rakendused Ehteraz ja Hayya, neist esimene annab kasutajale märku, kui ta on kokku puutunud koroonaviirusesse nakatunud inimesega ning teine on Katari MM-i ametlik rakendus, mille kaudu saab inimene ligipääsu mängupiletitele ning tasuta metrooga sõita.

Ehteraz valmistab aga julgeolekuekspertidele palju muret, sest see nõuab telefonile universaalset ligipääsu, sealjuures kohustuslikku positsioneerimist ning võimalust kogu mobiili sisu muuta või kustutada, ligipääsu inimeste telefonilt kõnesid teha ja ekraanilukk välja lülitada. Ekspertide sõnul on ohtlik ka Hayya, mis nõuab samuti täpset positsioneerimist ja ligipääsu isiklikele andmetele.

"Nad saavad inimese telefoni sisu muuta ja omada kontrolli seal oleva informatsiooni üle," rääkis Norra ringhäälingu julgeolekujuht Öyvind Vasaasen NRK-le. "Kui sa need rakendused alla laadid, annad sisuliselt kogu oma telefonis oleva info üle. Sa annad neid rakendusi kontrollivatele inimestele võimaluse sisu lugeda ja muuta ning saada infot ka teistelt rakendustelt."

"Sisuliselt ütled, et võimud võivad sinu majja siseneda. Neil on võti ja nad pääsevad uksest sisse. Sa ei tea, mida nad seal teevad. Nad võivad öelda, et ei tee seal midagi, aga sa annad [rakenduste alla laadimisega] neile selle võimaluse ja seda ei tohiks juhtuda," lisas Vasaasen.

NRK päris rakenduste kohta aru kahelt sõltumatult turvafirmalt, mõlema arvates on eriti Ehteraz inimeste jaoks turvariskiks. "Kui kellelgi on kurjad kavatsused, saab rakenduse poolt kogutud infoga teha palju halbu asju," rääkis NRK-le Martin Gravak Bouvet Norgest. "Rakendus jälgib, kus sa oled ja kes sinu ümber on, ehk inimesed teavad, kellega sa kohtud ja räägid. Kui keegi jahib opositsiooni, homoseksuaale või teisi, kes neile ei meeldi, teeb rakendus selle nende jaoks palju lihtsamaks."

"Kui informatsioon Ehterazist läheb valesse kohta, võivad tagajärjed indiviidide ja gruppide jaoks olla märkimisväärsed. Mingis mõttes pead usaldama neid, kes rakenduse välja arendavad või seda omavad ja pole enesestmõistetav, et Katari võime peaks eriliselt usaldama," rääkis Tor Erling Björstad firmast Mnemonic.

Oslo ülikooli õigusteaduskonna teadur Naomi Lintvedt rääkis NRK-le, et kui tema oleks tööandja, ei lubaks ta oma alluvatel Katari sõites töötelefoni kaasa võtta. "Inimene ei saa nõustuda vaid osa nõudmistega, ta peab nõustuma kõigega. See tähendab, et kui ta sõidab MM-ile, ei ole tal muud võimalust. See on kohustuslik rakendus, millel on aga telefonides liiga palju täielikult ebavajalikke õigusi. See lubab valitsusele täielikku ülevaadet ja kuna tegemist on Katariga, peame ka sellega arvestama," sõnas Lintvedt.

Mnemonic viis läbi mõlema rakenduse tehnilise analüüsi, tulemused turvaaukude kohta edastas NRK ka rahvusvahelisele jalgpalliliidule FIFA-le, kes ei soovinud teemat aga Norra ringhäälingule kommenteerida.