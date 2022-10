Katari valitseja tänas Putinit abi eest jalgpalli MM-i korraldamisel

"Pärast seda, kui Venemaa korraldas väga edukalt 2018. aastal MM-finaalturniiri, on meie Venemaa sõbrad Katari MM-i korraldustiimi väga palju toetanud, eriti korraldusliku poole pealt," ütles Katari emiir kohtumisel. "Tahame teid selle eest tänada ja oleme uhked selle suhte üle! See koostöö jätkub kindlasti kuni MM-i lõpuni. Mul on hea meel teid näha, härra president, suur tänu!"

Putin ütles omalt poolt, et soovib Katarile edu 20. novembril algava MM-i võõrustamisel. "Anname endast parima, et oma kogemusi teile edasi anda, nagu me just rääkisime," ütles Putin. "Tahan teile edu soovida selle suurvõistluse korraldamisel, olen kindel, et MM õnnestub väga hästi."

Kumbki riigijuhtidest ei täpsustanud, milles nende koostöö seisneb või kuidas on Venemaa Katari abistanud.

Venemaa koondis Katari MM-il osaleda ei saa, kuna pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse eemaldati nende jalgpallikoondis MM-valiksarjast. Samuti on juba ka kindel, et Venemaa ei saa osaleda 2024. aasta EM-il.