Taani jalgpallikoondise vormidelt avaldub protest MM-i korraldaja vastu

Kataris peetav MM-finaalturniir on suuresti seoses võõrtööjõuprobleemidega juba ette üks ajaloo vastuolulisemaid. Aastate jooksul on ehitustel hukkunud ja saanud viga mitmeid töölisi, kes on saabunud riiki tööle vaesematest piirkondadest. Nende töötingimusi on peetud vastuvõetamatuteks.

Taani enda spordirõivaste tootja Hummeli tutvustatud uuel vormil on sellele ka mitmeid viiteid, sealhulgas on kolmas lahendus üleni must ehk leinavärvi. Kõigil kolmel vormil on nii alaliidu logo kui ka Hummeli tuntud nooltedisain peidetud kujul.

"Soovisime anda Taani rahvuskoondise uue vormiga kaks sõnumit," teatas Hummel sotsiaalmeedias. "Nad pole mitte üksnes inspireeritud 1992. aasta EM-ist, märkimaks Taani jalgpallikoondise suurimat edu, vaid on ühtlasi ka protest Katari ja sealse inimõiguste olukorra vastu."

"Seetõttu vähendasime Taani uuel MM-finaalturniiri särgil kõigi detaile, sealjuures meie logo ja ikoonilisi noolekesi. Me ei soovi olla nähtavad turniiril, mis on maksnud tuhandetele inimestele nende elud."

"Me toetame Taani jalgpallikoondist igakülgselt, kuid samal ajal ei toeta me Katari kui võõrustajat," jätkus Hummeli teade. "Me usume, et sport peaks inimesi ühendama. Ja kui ta seda ei tee, soovime esineda seisukohavõtuga."

Tegemist pole esimese korraga, kui Taani on Katari inimõiguste rikkumiste osas protesti avaldanud. Enne märtsis peetud valikmänge oli nende särkidel loosung "Jalgpall toetab muutust". Sarnased žestid tegid ka Hollandi, Saksamaa ja Norra võistkonnad.

Teadete kohaselt on Kataris alates 2010. aastast hukkunud 6500 Indiast, Pakistanist, Bangladeshist, Nepaalist ja Sri Lankast pärit võõrtöölist, neist 37 otseselt MM-finaalturniiriga seotud objektidel töötades.

Katar lükkab need numbrid aga tagasi ja kritiseeris ka Hummeli uut disainilahendust. Korraldajate väitel on tehtud olulisi reforme, et tagada töölistele paremad elutingimused.