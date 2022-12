FIFA president Gianni Infantino: alagrupiturniir oli MM-i ajaloo parim

"Ma olen tõesti kõiki matše näinud ning väga lihtsalt ja selgelt öeldes on see olnud maailmameistrivõistluste kõigi aegade parim alagrupiturniir. Mängud on olnud suurepärase kvaliteediga kaunitel staadionidel – me teadsime seda juba varem. Samas oli ka publik uskumatu, keskmiselt üle 51 000 pealtvaataja ühe mängu peale. Telesaadete rekordilised näitajad – meil oli juba üle kahe miljardi vaataja, mis on tõesti uskumatu. Kaks ja pool miljonit inimest Doha tänavatel ja paarsada tuhat iga päev staadionitel, kõik koos ergutamas, toetamas oma meeskondi, fantastiline atmosfäär, suurepärased väravad, uskumatu põnevus, üllatused, väikesed meeskonnad, kes võidavad suuri meeskondi. Ei ole enam väikseid ja suuri meeskondi. Tase on väga-väga võrdne," ütles Infantino.

2022. aasta jalgpalli MM-il on veel mängida jäänud veerand- ja poolfinaalid ning pronksimatš ja finaal.

"Muidugi loodame, et MM jätkub nii nagu algas - fantastiliselt. Olen kindel, et jõuame viie miljardi vaatajani. Mis puutub staadionite külastatavust, siis staadionid on välja müüdud, täis praktiliselt igal mängul. Fännifestivalid, erinevad fännitsoonid on samuti väga rahvarohked, kes tähistavad ja naudivad," lisas Infantino.