Belgia ja Saksa ministrid kandsid FIFA presidendiga kohtudes kõmulist käepaela

Kataris peetaval jalgpalli MM-il on avapäevadel lisaks mängudele olnud suure tähelepanu all ka kaptenipaelad, mida Rahvusvaheline Jalgpalliliit (FIFA) ei lubanud kasutada, ähvardades mängijaid karistada. Saksamaa ja Belgia ministrid otsustasid seejärel ise neid käepaelu kanda.

Seitsme Euroopa jalgpallikoondise – Inglismaa, Walesi, Belgia, Hollandi, Šveitsi, Saksamaa ja Taani – kaptenid plaanisid MM-finaalturniiril kanda seksuaalvähemusi toetavates värvides kaptenipaela, kuid FIFA ütles, et sellega kaasneb kollane kaart ning ka rahatrahv ja seetõttu otsustati sellest plaanist loobuda.

Nime "One Love" (eesti keeles "üks armastus" – toim) kandev käepael pidi kandma sõnumit, et mängijad on igasuguse diskrimineerimise vastu.

Saksamaa koondislased protesteerisid FIFA otsuse vastu niimoodi, et katsid enne avamängu tehtud meeskonnafotol enda suud.

"Tahtsime kaptenipaelaga näidata väärtusi, mida Saksamaa rahvusmeeskond hindab - mitmekesisus ja vastastikune austus. Soovime koos teiste riikidega, et meie häält võetaks kuulda. Tegemist pole poliitilise sõnumiga. Inimõigused pole miski, mis on läbiräägitav. Inimõigused peaksid olema iseenesestmõistetavad, aga kahjuks pole see nii. Seepärast on selle sõnumi saatmine meie jaoks nii oluline," selgitas Saksamaa jalgpalliliit (DFB) Twitteri vahendusel.

Enda meelsust otsustasid näidata ka Kataris viibivad Belgia välisminister Hadja Lahbib ja Saksamaa siseminister Nancy Faeser, kes kandsid tribüünil istudes ja ka FIFA presidendi Gianni Infantinoga kohtudes ise kõmu tekitanud "One Love" käepaela. "See pole õige, kuidas jalgpalliliidud on pandud sellise surve alla," pahandas Faeser Dohas Saksamaa jalgpalliliitu külastades.

Hollandi telekanali kaameramehel õnnestus jäädvustada ka hetk, kus Lahbib lähenes Infantinole ja juhtis tähelepanu enda käepaelale.

"Meie teeme seda, mida kõige paremini oskame ehk mängime jalgpalli," ütles Belgia koondise peatreener Roberto Martinez pärast 1:0 Kanada alistamist. "Sõnum on selgelt edastatud ja rohkemat me teha ei saa, keskendume nüüd mängudele."