Tallinnas algas kurlingu MK-etapp

Selle kurlinguhooaja teine kodumaine MK-etapp WCT Tallinn Mens Challenger 2022 toimub Tallinnas seitsmendat korda ja osalemas on maksimaalne arv võistkondi ehk 18 meeskonda üheteistkümnest riigist. Eestit esindab rahvusvahelisel turniiril kolm meeskonda: Eesti koondis kapten Eduard Veltsmani juhtimisel ning Andres Jakobsoni ja Margus Tubalkaini meeskonnad.

Kõrgetasemelisel turniiril saavad kurlingumeeskonnad teenida maailma edetabeli punkte. Turniiri favoriidiks peetakse Norra meeskonda Steffen Walstadi juhtimisel. Praegu asuvad norralased maailma edetabelis 16. positsioonil.

Eesti kurlingumeeskonna jaoks on tegemist teise rahvusvahelise turniiriga alanud kurlinguhooajal. Eesti koondis alustas oma hooaega võidukalt, võites septembri alguses Lätis toimunud kurlinguturniiri Riga Open. Eesti meeste esinduskoondise hooaja suurim eesmärk on aga jõuda novembris Rootsis toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel B-divisjoni kahe parema hulka, et tõusta järgmiseks aastaks A-divisjoni ehk Euroopa kümne parima võistkonna sekka.

Tallinna MK-etapi võitjad selguvad pühapäeval, 2. oktoobril.