TV 10 Olümpiastarti sarjas uuendati 600 meetri rekordit

Läbi maakondlike eelvõistluste kvalifitseerus tänasele TV 10 etapile lausa 450 võistlejat 80 koolist, kes tegid esmalt soojendusharjutusi kettaheite olümpiavõitja Gerd Kanteri juhendamisel.

Viimasel viiel aastal võisteldakse sarja varasemast kergema kettaga ja vanemas vanuseklassis noppisid silmapaistvate tulemustega esikohad Kermo Kuklase Põlva Koolist ja Maarja- Liis Nurja Tartu Tamme Koolist.

Noori käis ergutamas ja diplomeid jagamas epeevehklemise olümpiavõitja Katrina Lehis.

"Kindlasti peab ala meeldima. Pead tundma, et pingutad, aga samas naudid seda pingutust," lausus Lehis ERR-ile. "Kui lähed tegema sunniviisilise tujuga, siis ei tule sellest midagi head. Mõnikord peab sundima ka, aga selles peab ikka naudingut ka olema."

Sarjas on käsil 51. hooaeg ja kõigi aegade uue rekordi püstitas nooremate, kuni 12-aastaste tüdrukute 600 meetri jooksus Kadrioru Saksa Gümnaasiumi õpilane Loore Liis Viidik.

Vaatamata hirmtugevale tuulele, millest tuli läbi pressida, viis Kädy Tänav (Tänaku) juhendamisel harjutav Viidik sarja rekodi uue sekundi sisse - võites esikoha võimsa ühe minuti ja 41,71 sekundiga. Sel alal surus võitja kätt Eesti naiste jäähokikoondise kapten Kirke Kulla.

"Ma olen väga rahul selle jooksuga," sõnas võitja. "See oli väga kiire. Ma finišeerisin nii, et ei tundnud, et on üliraske. Ma ei tea, kuidas olen saanud sellise jõu, et nii kiiresti joosta."

Pikemad jutud tuleviku talentidega ja olümpiavõitjatega on ETV2 ekraanil neljapäeval, 26. mail kell 19.30 algavas TV 10 saates.