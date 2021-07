Klavan jalgpalli EM-ist: oli liiga palju jalgpalli, väga ei vaadanud

"Nagu kokk ei lähe koju süüa tegema, selles võtmes," selgitas Klavan. "Minu jaoks oli liiga palju jalgpalli, ma väga ei vaatanud. Kusjuures, ma ei ole väga jalgpallivaataja."

Äsja Eestisse naasnud kaitsja ütles, et vaatas mängu tuttavatega ning pärast 17 aastat välismaal oli soov pigem juttu ajada, kui mängu vaadata.

Klavan on klubikarjääri jooksul mänginud nii Inglismaal Liverpoolis kui ka Itaalias Cagliaris. Finaalis hoidis ta pöialt lõplikele võitjatele. "Finaalis ma olin Itaalia poolt. Ütleme nii, et see ei ole kuidagi seotud sellega, et ühes või teises riigis mulle rohkem meeldis või vähem meeldis. Pigem Itaalia jõuline tõus. Nad olid suures augus ja tulid sellest kiiresti välja ja mängisid väga mitteitaalialikku lõbusat jalgpalli, see võlus mind ära," ütles Klavan.

Indrek Zelinski ütles, et tema oli turniiril algusest peale Itaalia poolt ning selgitas, et pärast võitu võis tõesti lipsu lõdvemaks lasta. "Algusest saati Itaalia. [Võit] oli pingelangus, turniir sai ka läbi ja kell oli palju öösel, ei pidanud enam nii ametlikult istuma," ütles finaalmängu kommentaator, lisades, et mängu lahti seletades tuleb neutraalsust säilitada.

Klavan nõustus Zelinski kriitikaga Inglismaa penaltiseeria suunas ning ütles, et kurikuulsaks saanud vahetused oleks võinud juhtuda varem. "Minu jaoks jäi arusaamatuks, miks Inglismaa peatreener sellise vahetuse lõpus tegi. Nii tähtsal hetkel anna natuke rohkem mänguaega, võib-olla mehed saavad soojaks ka, võib-olla löövad paremini."

Klavan rääkis saates "Ringvaade suvel" veel enda naasmisest Eestisse ning esimestest kogemustest Paide Linnameeskonnaga. Zelinski demonstreeris digitaalset taktikalauda ühe ilusa värava näitel.