Southgate: mängijaid pole põhjust süüdistada, penaltilööjad määrasin mina

Inglismaa asus Luke Shaw' väravast juba teisel minutil juhtima, aga teisel poolajal Leonardo Bonucci viigistas ja penaltiseerias oli parem Itaalia.

"Mängijad andsid endast kõik, mitte vaid täna [eile - toim.], vaid kogu turniiri jooksul. Neil on põhjust hoida pea püsti," kiitis Southgate pärast matši pressikonverentsil.

"See meeskond on üheskoos andnud oma riigile mõned imelised õhtud. Nad mängisid finaali esimese poole nii hästi olukorras, kus ootused nende suhtes olid kõrged. Nad on teinud enam kui ükski teine koondis viimase 50 aasta jooksul. Nad peaksid selle üle uhked olema."

Penaltiseerias eksisid Inglismaa eest järgemööda Marcus Rashford, Jadon Sancho ja viimasena ka Bukayo Saka. "Penaltilööjad olid minu otsustada. Me töötasime nende kallal treeningutel," kommenteeris Southgate.

"Asi pole mängijates. Asjad ei kulgenud meie kasuks, aga me teadsime, et nad on parimad lööjad neist, kes väljakul viibivad. Loomulikult on see poistele südantlõhestav, aga neid pole tarvis selle eest süüdistada, see on treeneri otsustada, kes lööb penalteid."

"Ta [Saka] pole üksi. Ta on superpoiss, kes on kaaslaste seas hinnatud. Tal oli imeline turniir ja ta jätkab staariks pürgimist. Täna [eile - toim.] esines ta finaalis eriliselt hästi. Me peame teda toetama ja ma olen kindel, et ta saab väljaspoolt palju toetust."

Esmakordselt EM-finaali pääsenud Inglismaa ainsaks täistabamuseks jääb triumf 1966. aasta kodusel MM-il. Neljakordsele maailmameistrile Itaaliale oli tegemist teise EM-tiitliga pärast 1968. aasta turniiri.