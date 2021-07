Euroopa meistri selgitavad Itaalia ja Inglismaa

Pühapäeval on jalgpalli Euroopa meistrivõistluste finaalis vastamisi Itaalia ja Inglismaa ning mõlemad meeskonnad loodavad teha ajalugu.

Itaalia on korra, 1968. aastal Euroopa meistriks tulnud, koondise viimane tiitel tuli 15 aastat tagasi maailmameistrivõistlustel, aga praeguse põlvkonna jaoks on tegemist nende karjääri tipphetkega.

"Ootame väga pühapäevast Wembley mängu, kuigi enamus publikust on Inglismaa poolel," lausus Bonucci. "Juba finaalis olemine on lisamotivatsioon. Tahame teha ajalugu, anname endast kõik ja siis näeme, mis juhtub."

Inglismaa koondise ainus tiitel pärineb 55 aasta tagant, kui Wembleyl tuldi maailmameistriks. Pärast seda on oodatud ja oodatud ning nüüd lõpuks on jõutud olukorrani, kus jalgpall võib taas koju jõuda.

"Ees on meile tundmatu olukord, mida ei ole enne kogetud. Olla selles osaline on midagi erilist ja oleme selle üle uhked. Oleme jõudnud tiimina kaugele ja teinud seda suurte sammudega. Oleme teinud ajalugu ja pühapäeval on selleks veel üks võimalus."