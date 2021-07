Inglismaa koondise ääremängija osalemine Ukraina vastu on küsimärgi all

Reedel teatas Inglismaa koondise peatreener Gareth Southgate, et ääremängija Bukayo Saka osalemine Ukraina on lahtine, sest noormees sai treeningul vigastada ja teda ootavad ees täiendavad terviseuuringud.

19-aastane Saka alustas viimast kahte mängu Tšehhi ja Saksamaa vastu põhikoosseisus paremal äärel ja kui ta siiski on piisavalt terve, et mängida, siis on tal head võimalused algkoosseisus olemiseks ka Ukraina vastu.

"Me peame ainult vaatama Bukayo seisundit, kes sai reedel kerge vigastuse, aga kõik teised on terved ja mänguks olemas," rääkis Southgate oma meeste tervislike seisundite kohta.

Inglismaa ja Ukraina kohtuvad Stadio Olimpicol laupäeval. Pall pannakse mängu kell 22 ja mängust teeb otseülekande ETV2 ja ERR-i spordiportaal.