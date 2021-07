Southgate: Inglismaa ei ole veel oma Everesti vallutanud

Inglismaa jalgpallikoondise peatreener Gareth Southgate rääkis enne täna õhtul Roomas toimuvat EM-veerandfinaali Ukraina vastu, et meeskond peab mängima ilma hirmuta.

Inglismaa alistas kaheksandikfinaalis Raheem Sterlingu ja Harry Kane'i hiliste väravate toel 2:0 Saksamaa, kellele jäädi alla nii 1970. aasta MM-i veerandfinaalis, 1990. aasta MM-i poolfinaalis, 1996. aasta EM-i poolfinaalis kui 2010. aasta MM-i kaheksandikfinaalis.

"Saavutasime küll ühe eesmärgi, aga see pole see Everest, mille oleme endale seadnud. Tahame edasi liikuda," rääkis Southgate pressikonverentsil.

Inglismaa kohtub laupäeva õhtul veerandfinaalis Ukrainaga, kohtumise võitja läheb poolfinaalis vastamisi Tšehhi ja Taani vahelise mängu võitjaga. See poolfinaal mängitakse 7. juulil, päev varem kohtuvad Itaalia ja Hispaania. Turniiri viimased kolm mängu toimuvad Londonis, kus Inglismaa on pidanud kõik oma neli senist matši.

"See on tiimi jaoks järjekordne võimalus ajalugu teha. Oleme Saksamaa üle saadud võidust kiiresti edasi liikunud, kuigi see ei ole kõikide toredate sõnumite tõttu lihtne. Aga peame mõtlema vaid laupäevast, mitte sealt edasi," lisas Inglismaa peatreener.

"Me ei jää loorberitele puhkama. Peame olema tasakaalukad, aga mitte kartma. Peame olema valmis ja astuma järgmise sammu edasi."

Otseülekanne Ukraina ja Inglismaa mängust algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 21.30.