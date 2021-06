Marta Ründva näitas TV 10 hooaja teisel etapil kõrget lendu

Kuni 14-aastaste tüdrukute kõrgushüppe võitis Marta Ründva 1.68-ga.

"Olen väga rahul, sellist tulemust ei osanud üldse oodata," rääkis Ründva ERR-ile. "Lootsin teha isikliku rekordi, mis oli 1.62, aga et tuleb 1.68, ette ei kujutanud. Ma arvan, et põrkele aitaski kaasa see, et läksin julgelt peale. Ei hakanud latti kartma ja tegin seda, mida olen trennis harjutanud."

Ründvale andis diplomi üle pikaaegne Eesti võrkpallikoondislane Liis Kullerkann, kes võitis TV 10 võistlussarjas 2005. aastal vanemate tüdrukute kõrgushüppe 1.60-ga.

"Ta on juba praegu mulle ära teinud! Lõpetasin üsna varsti pärast TV 10-l võistlemist oma kõrgushüppekarjääri ära ja ei jõudnudki kunagi sellise tulemuseni. Väga-väga tubli," sõnas Kullerkann.