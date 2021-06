Endine Inglismaa peatreener: meeskond kardab mängida ja eksida

Pärast avavoorus Horvaatia 1:0 alistamist tegi Inglismaa väravateta viik ajaloolise rivaali Šotimaa vastu, mille järel meeskonda mannetu mängu eest kõvasti kritiseeriti. Koondise peatreenerit Gareth Southgate'i kiideti kolme aasta eest peetud maailmameistrivõistlustel selle eest, et ta suutis meeskonnalt pinged maha võtta ja Inglismaa poolfinaali viia.

15 aastat tagasi koondise peatreenerina töötanud Steve McClaren sõnas, et vana ja tuttav probleem on tagasi. "Inglismaa mängis kartlikult. Nad ei tahtnud eksida ja mängisid turvaliselt ning ei olnud piisavalt agressiivsed," ütles McClaren Sky Sportsile. "Esimese mängu järel kriitika tõttu pahaseks saanud Šotimaa mängis vihaselt. Meie olime kogu 95 mängiminuti jooksul passiivsed. Selles koosseisus on kahtlemata olemas meeskond, mis suudab Euroopa meistriks tulla. Gareth peab selle meeskonna üles leidma," lisas McClaren.

Endine Inglismaa koondise keskkaitsja Rio Ferdinand sõnas, et avamängus saadud võit viis inglaste lootused liiga kõrgele. "Ma tõstan käe üles ja tunnistan, et olin elevil. Sattusime kõik pisut liiga hoogu. Muidugi tuleb emotsionaalne olla ja meeskonda toetada, aga siis koidab reaalsus," ütles Ferdinand. "Vaatasin Horvaatia mängu Tšehhi vastu. Olgem ausad, me alistasime kespärase ja vananeva Horvaati tiimi. See ei ole sama meeskond, kes maailmameistrivõistlustel finaali jõudis," lisas endine koondislane.

Inglismaa on kahe vooru järel D-alagrupis nelja punktiga teisel kohal. Tšehhil on sama palju punkte, ent parem väravate vahe. Horvaatia ja Šotimaa on kogunud ühe viigipunkti. Viimases voorus lähevad vastamisi Inglismaa ja Tšehhi ning Horvaatia ja Šotimaa.