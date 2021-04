Eesti kurlingunaiskond alustab reedel MM-i: võime üllatada ka suuri riike

Eesti kurlingunaiskond teeb tänavu ajaloolise debüüdi, kui võisteldakse MM-il Kanadas. Emotsioonid koduste treeningseinte vahel olid ülevad ja rõõmsad.

"Me kõik tunneme, et see, et me sinna MM-ile läheme, on lihtsalt boonus," rääkis ERR-ile naiskonna esimene viskaja Erika Tuvike. "See on nii lahe kogemus ja teha midagi sellist esimeste eestlastena on lihtsalt suurepärane. See, et MM toimub nii-öelda kurlingu mekas Kanadas, on ka omamoodi boonus."

Sõltuvalt MM-i toimumiskoha muutusest tagas naiskonnale pääsme 2019. aasta EM-il võidetud kaheksas koht. Paljud võivad arvata, et tegemist on sülle kukkunud kingitusega.

"Eks me ise tunne ka natuke, et see ole kingitus," tõdes kapten Marie Turmann. "Me ei saanud ju võistelda selle koha peale, vaid me saime selle koha tänu eelmise aasta EM-ile. Samas me oleme jällegi võidelnud selle kaheksanda koha endale kätte, meie naaberriigid Soome, Norra, Läti ei ole seda kohta saanud, Meie oleme seal olemas, seega ma arvan, et Euroopa meistrivõistlustel võideldud koht on sama väärtuslik."

Täpne mänguplaan selgub MM-il jooksvalt, sest oluline on vastaseid analüüsida. Mitmete naiskondadega on juba varem kohtutud ja see annab teatava kindluse. Küll aga on kohe esimeses ringis uueks vastaseks Hiina, kel ette näidata 2010. aasta olümpiapronks.

"Natuke tundub, et nad ei olegi inimesed, nad on lihtsalt nii head," sõnas Turmann. "Samas arvan, et kuna see on ka neile üle pika aja esimene mäng, siis see on meile pigem hea. Võib-olla tuleb mõlemalt poolt väikseid kingitusi."

MM-i eel peab naiskond kõige tähtsamaks oma enesekindluse ja emotsioonidega tegelemist, et suur tahe ei rikuks keskendumisvõimet. Võistlustel on eesmärk saada nii palju võite kui võimalik ja nii loodetakse jõuda esimese kaheksa hulka. MM-i kuus parimat tagavad pääsu olümpiale.

"Ma arvan, et peamine ongi lihtsalt endasse enesekindluse saamine. Tegelikult meis on see kõik olemas: me oleme sinna saanud, me väärime seda kohta," rääkis Tuvike. "Ma usun, et kui me suudame olla jääl enda parimad, siis tegelikult võime üllatada seal ka suuri riike."

Eesti naiskonna MM-debüüt Kanadas algab 30. aprillil.