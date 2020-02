Eduard Veltsmani tiim lõpetas kurlingu EMV-l Harri Lille võiduseeria

Meeste võitja selgus kahe võiduni peetavas finaalseerias. Kui laupäeval noppis esimese võidu Eduard Veltsmani tiim, siis teine kuulus Andres Jakobsoni meeskonnale, kuhu kuulusid kolm tiitlikaitsjat, nende seas ka Harri Lill. Pühapäevase seeria kolmas mäng lõppes aga Veltsmani meeskonna kindla 7:2 võiduga.

"Terve võistkond pingutas maksimaalselt," kinnitas Veltsman ERR-ile. "See oli vist meie kõige parem mäng."

Ise seekord kapteni rollist loobunud ja Andres Jakobsoni meeskonnas mänginud Harri Lill tõdes, et kaotus on valus, aga Eesti kurlingu konkurents kasvamas.

"Parem võistkond võitis," ütles Lill. "Nagu näha, läks finaalseeria kolmanda mänguni välja. Nagu ma ütlesin enne meistrivõistluseid, on konkurents tihe ja seekord on näha, et teine võistkond on aastaga rohkem arenenud kui meie tiim."

Võiduga kindlustas Veltsmani meeskond ka pääsu sügisestele Euroopa meistrivõistlustele, milleks nüüd ka hoolega valmistuma hakatakse.

"Palju rohkem on vaja käia trennis, mängime mõned rahvusvahelised võistlused, ja siis vaatame, võib-olla läheme suvel mingisse spetsiaalsesse laagrisse," sõnas Veltsman.

Harri Lill seevastu asub nüüd koos Marie Turmanniga valmistuma kolme nädala pärast toimuvateks segapaari Eesti meistrivõistlusteks. Nädal enne seda on Tondiraba jäähallis kavas veel ka kõrgetasemeline MK-etapp, mis toob Tallinnasse mitmed maailma tipud.