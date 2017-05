Heateo jooks kogus väikese Mihhaili jaoks üle 16 000 euro

35. Tartu Jooksumaratoni raames täna õhtul Tartus, Tähtvere Spordipargis toimunud Heateo jooks kogus koostöös SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondiga raha 3-aastase Mihhaili toetuseks, kel on diagnoositud harvaesinev haigus nimega Micheli aplaasia ning kes vajab tuge ravireisidel käimiseks. Ilus kevadilm tõi esialgsetel andmetel kokku rekordilised 2420 heategijat.

Lastefondi strateegiajuht Küllike Saare sõnul oli osalejate arv ja annetussumma eelmise aastaga võrreldes praktiliselt kahekordne. „Mul ei ole muid sõnu kui SUPER! Suur aitäh kõigile jooksjatele!“

Heateo jooksu 4,5km pikkuse ringi võttis täna ette üle 2400 jooksja ja kõndija eesmärgiga teha head. Rajal oli ka jooksu patroon Tõnis Niinemets isiklikult oma 50-liikmelise „supertiimiga“, mille liikmete pealt mees lisaeuro annetas.

Niinemets oli väga imestunud, et selline mass rahvast kohale tuli. „See oli suur ja positiivne üllatus, et inimesed lihtsalt tulid, et joosta kõigile mõnus, võimetekohane distants läbi ja anda oma panus,“ ütles ta.

Küllike Saare sõnul on Niinemetsaga tehtud kokkulepe olla kolm aastat Heateo jooksu patroon. „Ta lubas tulla kaks aastat veel!“ rääkis Saar. „Võib-olla tulen isegi kolmekümneks aastaks ja osalen seenioritega koos kepikõnnil,“ naljatles Niinemets.

Heateo jooks oli kõikide osalejate jaoks tasuta, kuid stardinumbri kättesaamisel tuli annetada vähemalt 1 euro Mihhaili toetuseks. Iga osaleja kohta lisasid sponsortoetajad Rehviekspert, Lasita Maja, If Kindlustus, Nutri Medical, Uus Apteek ja KeyCube.com lisavad omakorda 5 eurot iga osaleja kohta. Seega oli iga osavõtja panus Mihhaili toetuseks vähemalt 6 eurot.