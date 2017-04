Indrek Zelinski: peame oma nõrgad küljed ära peitma

Naiste jalgpallikoondise peatreener Indrek Zelinski sai eelseisvateks MM-võistluste eelringi kohtumisteks enda käsutuse paari erandiga kõik mängijad, keda ta soovis koondises näha. Kui Kairi Himanen ei saa kaasa sõita töökohustuste tõttu, siis koondise esiväravavaht Getter Laar pole õlavigastusest loodetud ajaga paranenud.

"Kindlasti on ta meie esiväravavaht, see on selge. Ta mängib ikkagi Prantsusmaa kõrgliigas. See on kerge tagasilöök, aga eks me peame oma nõrgad küljed ära peitma ja mängima nii hästi, et see probleeme ei põhjustaks," selgitas Zelinski ETV spordiuudistele.

Ettevalmistus Gruusias peetavaks turniiriks sai korralik: märtsis viibiti üheskoos laagris Küprosel ja osaleti seal ka turniiril. Töö on käinud ka koduklubide juures. Eelringi mängudes osalevad 16 naiskonda kokku neljas alagrupis. Edasi valikturniirile pääsevad gruppide võitjad ja parim teise koha naiskond. Eesti vastased on meist maailma edetabelis veidi eespool asuv Kasahstan ja meie taga paiknevad Läti ja Gruusia.

"Midagi utopistliku ei ole. Lätlased ja grusiinid on suhteliselt sarnase mängustiiliga. Lätlastel on natuke rohkem ohtlikust vasturünnakute peal. Kasahhid on kõige ühtlasem võistkond nendest neljast, aga eks neil on ka omad plussid ja miinused ja me peame neid vaagima ja miinused enda kasuks pöörama," lisas peatreener.

Naiskond sõidab Gruusiasse teisipäeval, turniir algab neljapäeval.