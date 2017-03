Saarepuu: midagi väga positiivset MM-ilt kaasa võtta ei ole

"Täna oleme selles seisus, ega siin midagi... pigem tuleb edasi minna, mitte pea liiva alla peita, see ei anna midagi," sõnas Team Haanja treener Anti Saarepuu ERR-ile. "Arvan, et Aivar kindlasti võtab end olümpia-aastaks kokku. Andreas näitas täna väga hea algust, kõige parem koht, mis mina lugesin, oli vist korra isegi 18. Näitas, et oskab sealt tagant ette tulla. Arvan, et andreas tegi täna täitsa okei sõidu."

"Kokkuvõttes midagi väga positiivset siit MM-ilt kaasa võtta ei ole, aga samas kui me väga negatiivsed ja kurvad olema, siis ega see ka ei aita ja meid edasi ei vii," jätkas Saarepuu. "Mina olen murdmaameeste ehk Team Haanja poistega aasta aega koostööd teinud, usun, et järgmine aasta on juba teine. Ma olen positiivne."

"Markot ja Raidot (Kilp ja Ränkel – toim) tabasid enne MM-i tervisehädad, Karelil (Tammjärv – toim) oli probleeme. Paremad sõidud tulid kuskil mujal välja kui MM-il, välja arvatud Algo, kes tegi 15 km klassikas korraliku sõidu," lisas Saarepuu. "Pigem me ebaõnnestusime, aga samas väga negatiivne ei tasu olla. Mina usun kuttidesse edasi ja usun, et kõik on veel võimalik. Mul endalgi oli vahepeal mitu aastat, kus ei tulnud ühtegi tulemust ja siis jälle tuli väga hea tulemus, sport ongi selline."