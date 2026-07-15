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Inglismaa fännid Argentina vastuolulistest otsustest: kus suitsu, seal tuld

Jalgpalli MM
Foto: SCANPIX/AP
Jalgpalli MM

Nii Argentinal kui ka Inglismaal on põhjust pidada kolmapäevast mängu palju enamaks kui tavaliseks poolfinaaliks. Argentina jahib teist järjestikust maailmameistritiitlit, Inglismaa aga unistab esimesest MM-võidust pärast 1966. aastat.

"Me võitsime MM-finaali 1966. aastal, minu sünniaastal. Seega olen siin ja kulutan kõik oma raha, sest see võib olla ainus võimalus minu elus. Loodetavasti tuleb tõesti hea mäng," sõnas Argentina fänn Michelle. 

Pingeid lisab ka asjaolu, et Argentina edu on turniiri jooksul saatnud suured vaidlused. Leidub jalgpallifänne sotsiaalmeedias, aga ka mitmete endiseid ja ka praeguseid mängijaid, kelle hinnangul on kohtunike otsused soosinud maailmameistreid. FIFA on sellised väited tagasi lükanud ning rõhutab, et kohtunikud tegutsevad sõltumatult. Inglismaa fännid mängu eel aga nii ei arva. 

"Kus suitsu, seal tuld. Turniiri jooksul on olnud küsitavaid otsuseid," sõnas Inglismaa fänn Bratt. 

"See teeb mulle natuke muret. Seni kuni mäng on aus, võidame. Nagu mu sõber ütles, on neil olnud palju kergeid otsuseid. Kõik läheb nende kasuks. Lihtne grupp, lihtne tee põhimõtteliselt. Loodame lihtsalt, et Inglismaa saab edasi ja poisid teevad asja ära," lausus Inglismaa fänn Steward. 

"Ma arvan, et enamik inimesi ei tea reegleid. Mõningaid Argentinale kehtestatud reegleid on rakendatud ka teistele meeskondadele, näiteks USA-le," ütles Alex. 

"Argentina kasuks on määratud juhuslikke penalteid, punaseid kaarte ja VAR-kontrolle, mida ükski teine ​​meeskond peale nende ei saa. Seega on Messil Infantinoga midagi, millest me ei tea," lausus Argentina fänn Luiz. 

Tegemist ei ole üksnes kahe jalgpallihiiu vastasseisuga, vaid mänguga, millel on aastakümnete pikkune ajalooline taust. Rivaalitsemist on võimendanud 1982. aasta Falklandi sõda. Pinged püsivad kahe riigi vahel endiselt, mistõttu on kohtumised ka spordiväljakutel tavapärasest suurema emotsionaalse laenguga. Meelest pole läinud ka 86. aasta Maradona jumala käsi, mis toona Inglased turniirilt koju saatis. 

"Olen närvis, mis riskid Argentina ja Inglismaa mänguga kaasnevad, seda ajaloo pärast," sõnas jalgpallifänn Donna. 

"See on eriline mäng kogu Argentina rahva jaoks. Meil ​​on Inglismaaga pikk ajalugu, mitte ainult Falklandi saartega. See on emotsioonide segu. See pole sama, mis mängida Prantsusmaa või Saksamaa vastu, mis on 100% sport. See siin on eriline mäng," rääkis Sebastian. 

Ennetamaks võimalikke kokkupõrkeid, on ka Atlanta kesklinnas ja staadioni ümbruses turvameetmed tavapärasest märksa rangemad. Ka kohalikus meedias on hoiatatud, et poolfinaali mäng erineb senistest kohtumistest, mis MM-i jooksul Atlantas peetud.

Toimetaja: Lisette Holst

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