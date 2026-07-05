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Raphinha võib kaheksandikfinaalis Brasiiliale appi tulla

Jalgpalli MM
Carlo Ancelotti ja Raphinha.
Carlo Ancelotti ja Raphinha. Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Jalgpalli MM

Brasiilia jalgpallikoondise peatreener Carlo Ancelotti sõnul on ääreründaja Raphinha võimeline sekkuma kaheksandikfinaalis Norra vastu.

29-aastane Raphinha vigastas alagrupimängus Haiti vastu reielihast ning pidi seetõttu vahele jätma nii viimase alagrupimängu Šotimaa vastu kui ka 1/16-finaali kohtumise Jaapaniga.

Enne pühapäevast kaheksandikfinaali Norraga ütles Ancelotti, et Raphinha on teinud suuri edusamme, kuid ei ole veel füüsiliselt tippvormis. "Ilmselt on ta pingil, nii et meil võib olla võimalik temale toetuda. Ta taastub väga kiiresti ja oleme selle üle äärmiselt õnnelikud. Ta on meie meskonna jaoks ülioluline mängija," ütles Brasiilia juhendaja.

Poolkaitsja Lucas Paqueta kuulus kõigis senises neljas mängus algrivistusse, aga sai Jaapani vastu vigastada ning ei pruugi Norra vastu väljakule joosta. Ka teda vaevab reielihasevigastus.

"Meil on koosseisus mängijaid, kes on Paquetaga võrdväärsel tasemel, aga neil kõigil on erinevad omadused. Näiteks Danilo erineb Gabriel Martinellist või Matheus Cunha erineb Edersonist. Lõplik valik sõltub sellest, milline on meie mänguplaan ning millised on vastase tugevused. Kaitsemängus vajame vasakul äärel kedagi, kes sarnaneb Paquetale. Seda ülesannet suudavad täita nii Martinelli kui ka Danilo," sõnas Ancelotti.

Brasiilia ja Norra kohtumise võitja läheb veerandfinaalis vastamisi kas Mehhiko või Inglismaaga, kes peavad oma kaheksandikfinaali öösel vastu esmaspäeva.

Toimetaja: Henrik Laever

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