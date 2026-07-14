Endise Hispaania peaministri sõnavõtt tõi kaasa rassismisüüdistused

Endine Hispaania peaminister Mariano Rajoy on sattunud kriitika alla väite pärast, et Prantsusmaa MM-i koondises "ei ole ühtegi prantslasest mängijat". Nii Prantsusmaa kui Hispaania juhid ning koondise mängijad on nimetanud avaldust rassistlikuks.

AP andmetel kirjutas Hispaania endine peaminister enne Prantsusmaa ja Hispaania vahelist poolfinaali väljaandes El Debate arvamusloo. Kui alguses kiitis 2011–2018 ametis olnud Rajoy kiitis Prantsusmaa koondist, siis sellele järgnes märkus, mis tekitas suurt vastukaja.

"Nad on võitnud kõik sellel MM-il peetud mängud ja juhivad praegu FIFA edetabelit. Neil on ka erakordselt tugev koosseis. Samas on neil puudu üks asi: prantslastest mängijad," kirjutas Rajoy.

Prantsusmaa välisminister Jean-Noël Barrot seostas hispaanlase kommentaari rassismiga.

"Prantsusmaal ei ole nahavärvi. Igasugune vastupidine väide tuleneb rumalusest, rassismist või nende kombinatsioonist," lausus Barrot.

Prantsusmaa jalgpalliliidu president Philippe Diallo kirjutas sotsiaalmeedias, et Rajoy märkused Prantsusmaa koondise kohta kannavad endas lubamatut rassismi hõngu.

"Need märkused tekitavad küsimusi ka taunitava õhkkonna kohta, mis selliseid hoiakuid sünnitab. Meie mängijad ei vaja endiselt Hispaania peaministrilt kodakondsust tõendavat dokumenti," sõnas Diallo.

Teiste seas võttis sõna ka Hispaania jalgpallikoondise tähtmängija Lamine Yamal.

"Kui jalgpall millekski hea on, siis just lõimumiseks. Jalgpall ongi täpselt see – lõimumine, mitte teiste inimeste öeldu üle arutlemine," ütles Yamal.

Hispaania koondise ääremängija isa on pärit Marokost ja ema Ekvatoriaal-Guineast.

Rajoy partei pressiesindaja teatas hiljem, et märkused olid sarkastilised ega sisaldanud pahatahtlikkust.

See pole esimene kord, kui Prantsusmaa meeskond on tänavustel maailmameistrivõistlustel pidanud rassismiga kokku puutuma.

Kuu alguses mõistis Prantsusmaa koondise kapten ja staarmängija Kylian Mbappe hukka Paraguay senaatori, kes tegi halvustavaid märkusi mängija päritolu, kasvatuse, hariduse ja välimuse kohta.