X!

Belgia kaebas edasi FIFA otsuse lubada Balogun MM-i kaheksandikfinaali

Jalgpalli MM
Belgia peatreener Rudi Garcia
Belgia peatreener Rudi Garcia Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpalli MM

Belgia Jalgpalliliit (RBFA) on edasi kaevanud FIFA otsuse peatada USA ründaja Folarin Balogun automaatne ühemänguline mängukeeld, vahendab The Athletic.

Balogun sai Bosnia ja Hertsegoviina vastu peetud kohtumises punase kaardi, millega kaasnes automaatne ühemänguline võistluskeeld. Pühapäeval otsustas FIFA aga karistuse rakendamise peatada, mis tähendab, et USA ründajal on õigus Belgia vastu peetavas MM-i kaheksandikfinaalis väljakule joosta.

FIFA otsus tekitas Belgias tugevat pahameelt. RBFA esitas ametliku apellatsiooni, mille FIFA võttis menetlusse. Nii Belgia kui ka USA alaliidul paluti enne mängu esitada oma seisukohad, kuid pole kindel, kas lõplik otsus tehakse enne kohtumise algust.

Belgia peatreener Rudi Garcia kritiseeris FIFA otsust teravalt.

"Me ei kaitse ainult Belgia koondist ega oma alaliitu, vaid kaitseme jalgpalli," ütles Garcia.

USA koondise peatreener Mauricio Pochettino kaitses seevastu FIFA otsust. Tema sõnul ei saanud USA punasest kaardist mingit eelist ning meeskond pidi suure osa eelmisest mängust vähemuses mängima.

Balogun on olnud USA üks turniiri võtmemängijaid, lüües senisel MM-il kolm väravat. FIFA otsuse tõttu on tal praegu õigus Belgia vastu väljakule joosta, kuid apellatsioonimenetluse tulemus võib tema staatust veel muuta.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

Samal teemal

MM-i tänased mängud
21.50
ETV
1/8-finaal
Portugal - Hispaania
Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Markus Jürgenson

tabeliseisud

väravad ja tipphetked

MM-i uudised

11:16

Belgia kaebas edasi FIFA otsuse lubada Balogun MM-i kaheksandikfinaali

10:43

Henderson sai Inglismaa võidutähistamisel tõsise vigastuse

10:42

TÄNA OTSE | MM-il selgub parim Pürenee poolsaare koondis

09:24

Mehhiko peatreener Javier Aguirre lahkub ametist

08:48

Neymar kinnitas Brasiilia koondisekarjääri lõppu

06:08

Pikalt vähemuses mänginud Inglismaa sai Mehhikost jagu

01:18

Norra sõudis Haalandi kahe tabamuse toel veerandfinaali Uuendatud

00:08

Meedia: Valge Maja nõudis FIFA-lt USA koondislase võistluskeelu tühistamist

05.07

Raphinha võib kaheksandikfinaalis Brasiiliale appi tulla

05.07

Mbappe: me ei karda oma käsi määrida

A-alagrupp

B-alagrupp

C-alagrupp

D-alagrupp

E-alagrupp

F-alagrupp

G-alagrupp

H-alagrupp

i-alagrupp

j-alagrupp

k-alagrupp

l-alagrupp

sport.err.ee värsked uudised

11:16

Belgia kaebas edasi FIFA otsuse lubada Balogun MM-i kaheksandikfinaali

10:43

Henderson sai Inglismaa võidutähistamisel tõsise vigastuse

10:42

TÄNA OTSE | MM-il selgub parim Pürenee poolsaare koondis

10:00

Metsatulekahjude tõttu toimub Tour de France'i etapp pealtvaatajateta

09:24

Mehhiko peatreener Javier Aguirre lahkub ametist

09:00

TÄNA OTSE | Eesti korvpallikoondis jahib Tšehhis MM-valikgrupi võitu

08:48

Neymar kinnitas Brasiilia koondisekarjääri lõppu

08:17

Eesti neidude U-17 koondis võitis Balti turniiri

06:08

Pikalt vähemuses mänginud Inglismaa sai Mehhikost jagu

01:18

Norra sõudis Haalandi kahe tabamuse toel veerandfinaali Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo