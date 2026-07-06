Belgia kaebas edasi FIFA otsuse lubada Balogun MM-i kaheksandikfinaali

Balogun sai Bosnia ja Hertsegoviina vastu peetud kohtumises punase kaardi, millega kaasnes automaatne ühemänguline võistluskeeld. Pühapäeval otsustas FIFA aga karistuse rakendamise peatada, mis tähendab, et USA ründajal on õigus Belgia vastu peetavas MM-i kaheksandikfinaalis väljakule joosta.

FIFA otsus tekitas Belgias tugevat pahameelt. RBFA esitas ametliku apellatsiooni, mille FIFA võttis menetlusse. Nii Belgia kui ka USA alaliidul paluti enne mängu esitada oma seisukohad, kuid pole kindel, kas lõplik otsus tehakse enne kohtumise algust.

Belgia peatreener Rudi Garcia kritiseeris FIFA otsust teravalt.

"Me ei kaitse ainult Belgia koondist ega oma alaliitu, vaid kaitseme jalgpalli," ütles Garcia.

USA koondise peatreener Mauricio Pochettino kaitses seevastu FIFA otsust. Tema sõnul ei saanud USA punasest kaardist mingit eelist ning meeskond pidi suure osa eelmisest mängust vähemuses mängima.

Balogun on olnud USA üks turniiri võtmemängijaid, lüües senisel MM-il kolm väravat. FIFA otsuse tõttu on tal praegu õigus Belgia vastu väljakule joosta, kuid apellatsioonimenetluse tulemus võib tema staatust veel muuta.